रोहित शर्मा बने नंबर-1, कोहली-अय्यर टॉप-5 में: 2026 वनडे में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय

IND vs NZ चौथे वनडे में शर्मा ने फिन एलन का कैच पकड़ते ही रोहित शर्मा ने बड़ा कमाल कर दिया। वह इस साल वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। हिटमैन 39 साल के हैं।

रोहित शर्मा ने एक बार फिर दुनिया को बताया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। 39 साल के रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में फिन एलन का लाजवाब कैच पकड़ा। अक्षर पटेल के 31वें ओवर की दूसरी गेंद पर एलन कवर्स की दिशा में शॉट लगाना चाहते थे, मगर इसके बीच रोहित शर्मा आ गए। हिटमैन ने अपनी दाई तरफ डाइव लगाते हुए एक शानदार कैच पकड़ा। रोहित शर्मा इसी के साथ वनडे क्रिकेट में इस साल भारत के लिए सबसे ज्यादा 12 कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जी हां, इस लिस्ट में उन्होंने केएल राहुल को पछाड़ा है, जो टीम के विकेट कीपर हैं।

वनडे में 2026 में भारत के लिए सबसे ज्यादा कैच पकड़ने के मामले में रोहित शर्मा 12 कैच के साथ लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। जबकि केएल राहुल 11 कैच के साथ दूसरे पायदान पर खिसक गए हैं। विराट कोहली 5 कैच के साथ लिस्ट में टॉप-5 में हैं। जबकि नमन धीर, जिन्होंने हाल ही में डेब्यू किया है, और श्रेयस अय्यर के नाम इस साल 6-6 कैच हैं।

2026 ODI में भारत के लिए सबसे ज्यादा कैच 12 - रोहित शर्मा*

11 - केएल राहुल

6 - श्रेयस अय्यर

6 - नमन धीर

5 - विराट कोहली

5 - इशान किशन

4 - गुरनूर बरार

रोहित शर्मा ने टपकाया था विल यंग का कैच चौथे वनडे के दूसरे ही ओवर में रोहित शर्मा ने आकिब नबी का कैच टपकाया था। यंग उस समय 5 रन पर थे। नबी की गेंद यंग के बल्ले का किनारा लेकर पहली स्लिप में रोहित शर्मा के पास गई थी। यह एकदम आासान सा कैच था, मगर हिटमैन इसे पकड़ नहीं पाए। इस जीवनदान का फायदा विल यंग ने शतक जड़ उठाया और 125 रनों की शानदार पारी खेल डाली। खबर लिखे जाने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 250 के पार है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। भारतीय प्लेइंग XI में तीन बदलाव हुए हैं। नियमित कप्तान शुभमन गिल, विकेट कीपर केएल राहुल और तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज के जाने के बाद रुतुराज गायकवाड़, ईशान किशन और कुलदीप यादव को जगह मिली है। मोहम्मद सिराज को इस बार भी नजरअंदाज किया गया है।

भारत (प्लेइंग XI): रोहित शर्मा, रुतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह