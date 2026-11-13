रोहित शर्मा बने नंबर-1, कोहली-अय्यर टॉप-5 में: 2026 वनडे में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय
IND vs NZ चौथे वनडे में शर्मा ने फिन एलन का कैच पकड़ते ही रोहित शर्मा ने बड़ा कमाल कर दिया। वह इस साल वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। हिटमैन 39 साल के हैं।
रोहित शर्मा ने एक बार फिर दुनिया को बताया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। 39 साल के रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में फिन एलन का लाजवाब कैच पकड़ा। अक्षर पटेल के 31वें ओवर की दूसरी गेंद पर एलन कवर्स की दिशा में शॉट लगाना चाहते थे, मगर इसके बीच रोहित शर्मा आ गए। हिटमैन ने अपनी दाई तरफ डाइव लगाते हुए एक शानदार कैच पकड़ा। रोहित शर्मा इसी के साथ वनडे क्रिकेट में इस साल भारत के लिए सबसे ज्यादा 12 कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जी हां, इस लिस्ट में उन्होंने केएल राहुल को पछाड़ा है, जो टीम के विकेट कीपर हैं।
विराट कोहली-श्रेयस अय्यर टॉप-5 में
वनडे में 2026 में भारत के लिए सबसे ज्यादा कैच पकड़ने के मामले में रोहित शर्मा 12 कैच के साथ लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। जबकि केएल राहुल 11 कैच के साथ दूसरे पायदान पर खिसक गए हैं। विराट कोहली 5 कैच के साथ लिस्ट में टॉप-5 में हैं। जबकि नमन धीर, जिन्होंने हाल ही में डेब्यू किया है, और श्रेयस अय्यर के नाम इस साल 6-6 कैच हैं।
2026 ODI में भारत के लिए सबसे ज्यादा कैच
12 - रोहित शर्मा*
11 - केएल राहुल
6 - श्रेयस अय्यर
6 - नमन धीर
5 - विराट कोहली
5 - इशान किशन
4 - गुरनूर बरार
रोहित शर्मा ने टपकाया था विल यंग का कैच
चौथे वनडे के दूसरे ही ओवर में रोहित शर्मा ने आकिब नबी का कैच टपकाया था। यंग उस समय 5 रन पर थे। नबी की गेंद यंग के बल्ले का किनारा लेकर पहली स्लिप में रोहित शर्मा के पास गई थी। यह एकदम आासान सा कैच था, मगर हिटमैन इसे पकड़ नहीं पाए। इस जीवनदान का फायदा विल यंग ने शतक जड़ उठाया और 125 रनों की शानदार पारी खेल डाली। खबर लिखे जाने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 250 के पार है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। भारतीय प्लेइंग XI में तीन बदलाव हुए हैं। नियमित कप्तान शुभमन गिल, विकेट कीपर केएल राहुल और तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज के जाने के बाद रुतुराज गायकवाड़, ईशान किशन और कुलदीप यादव को जगह मिली है। मोहम्मद सिराज को इस बार भी नजरअंदाज किया गया है।
भारत (प्लेइंग XI): रोहित शर्मा, रुतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह
न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): टिम सीफ़र्ट (विकेट कीपर), विल यंग, निक केली, डीन फ़ॉक्सक्रॉफ्ट, फ़िन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, मैथ्यू फ़िशर
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें