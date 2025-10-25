रोहित शर्मा ने फील्डर के तौर पर पूरा कर लिया शतक, हिटमैन ने और लंबी कर ली अपनी उपलब्धियों की लिस्ट
संक्षेप: रोहित शर्मा ने फील्डर के तौर पर एक खास शतक पूरा कर लिया है। रोहित शर्मा भारत के सातवें ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 100 कैच एक फील्डर के तौर पर पूरे किए हैं।
भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े-बड़े शतक लगाने के लिए जाने जाते हैं। बल्ले से तो रोहित शर्मा ने कई बार शतक वनडे क्रिकेट में लगाया है, लेकिन फील्डर के तौर पर अब रोहित शर्मा ने अपने करियर के अंतिम पड़ाव में एक खास शतक पूरा किया है। रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर फील्डर 100वां कैच पकड़ा है और वे ऐसा करने वाले सातवें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 या इससे ज्यादा कैच एक फील्डर के तौर पर पकड़ने का कमाल किया है।
रोहित शर्मा से पहले भारत के लिए 100 या इससे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड, विराट कोहली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुरेश रैना और सौरव गांगुली ने बनाया है। विराट के नाम 163, अजहर के नाम 156, तेंदुलकर के नाम 140, द्रविड़ 124, रैना 102 और गांगुली के नाम 100 कैच वनडे क्रिकेट में लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। रोहित शर्मा ने जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में जारी तीसरे वनडे मैच में दूसरा कैच पकड़ा, वैसे ही उनके वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कैचों की संख्या 100 हो गई।
भारत के लिए ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच
163 - विराट कोहली
156-मोहम्मद अजहरुद्दीन
140 -सचिन तेंदुलकर
124 -राहुल द्रविड़
102 -सुरेश रैना
100 -सौरव गांगुली
100 -रोहित शर्मा
हिटमैन रोहित शर्मा दुनिया के 34वें खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने 100 कैच इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में पकड़े हैं। अपने 276वें वनडे इंटरनेशनल मैच में रोहित ने कैचों का शतक पूरा किया। सिडनी में रोहित ने पहला कैच मिचेल ओवेन का स्लिप में पकड़ा और फिर दूसरा कैच नैथन एलिस का पकड़ा। इस सीरीज के पहले मैच में भी रोहित ने एक कैच पकड़ा था। दूसरे मैच में उन्होंने कोई कैच नहीं पकड़ा था। इस सीरीज में कई उपलब्धि रोहित अपने नाम कर चुके हैं।