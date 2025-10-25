रोहित शर्मा ने सिडनी में बटोरे ये 2 अवॉर्ड, टीम इंडिया के लिए ODI क्रिकेट में रच दिया इतिहास
संक्षेप: रोहित शर्मा ने सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच में न सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता, बल्कि वे टीम इंडिया के हारने के बावजूद प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया के लिए इतिहास रच दिया।
रोहित शर्मा को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए...ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में रन नहीं बने थे तो वनडे क्रिकेट में भी रन नहीं बनेंगे...कप्तानी उनसे छीन ली है तो टीम से जगह भी नहीं बनती है...ऐसी बातें ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले रोहित शर्मा को लेकर कही गईं, लेकिन रोहित शर्मा ने भी दिखा दिया कि वे क्या कर सकते हैं। तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में रोहित FIT नजर आए, दूसरे मैच में GRIT नजर आए और तीसरे मैच में HIT नजर आए। यहां तक कि आखिरी दो बड़े अवॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए और एक नया इतिहास लिख दिया।
दरअसल, रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच में शतक जड़ने के लिए और टीम इंडिया को जीत दिलाने के प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इसके अलावा दूसरे मैच में दमदार अर्धशतक जड़ने और सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए वे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। इसी के साथ रोहित शर्मा भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दो बार वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता है। हालांकि, एक मलाल उनको रहेगा कि वे सीरीज टीम को नहीं जिता पाए।
अब बात करते हैं FIT, GRIT और HIT को तो रोहित शर्मा जब पहले वनडे मैच में नजर आए तो वह पहले से ज्यादा फिट नजर आए। दूसरे मैच की शुरुआत में उन्होंने डाइव मारकर खुद को रन आउट होने से भी बताया। दूसरे मैच में उन्होंने GRIT यानी धैर्य दिखाया और टीम के लिए क्रीज पर खड़े रहे और दमदार 73 रनों की पारी खेली। 97 गेंदों का उन्होंने सामना किया। वहीं, तीसरे मैच में हिट यानी हिटमैन वाला अंदाज दिखा। 125 गेंदों में 13 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 121 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर वे जमकर बरसे। रोहित ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया, जो चाहते थे कि रोहित अभी रिटायरमेंट ले लें, लेकिन रोहित 2027 वर्ल्ड कप खेलने की उम्मीदों को जिंदा रखना चाहते हैं।