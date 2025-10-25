Cricket Logo
रोहित शर्मा ने सिडनी में बटोरे ये 2 अवॉर्ड, टीम इंडिया के लिए ODI क्रिकेट में रच दिया इतिहास

संक्षेप: रोहित शर्मा ने सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच में न सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता, बल्कि वे टीम इंडिया के हारने के बावजूद प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया के लिए इतिहास रच दिया। 

Sat, 25 Oct 2025 04:31 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
रोहित शर्मा को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए...ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में रन नहीं बने थे तो वनडे क्रिकेट में भी रन नहीं बनेंगे...कप्तानी उनसे छीन ली है तो टीम से जगह भी नहीं बनती है...ऐसी बातें ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले रोहित शर्मा को लेकर कही गईं, लेकिन रोहित शर्मा ने भी दिखा दिया कि वे क्या कर सकते हैं। तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में रोहित FIT नजर आए, दूसरे मैच में GRIT नजर आए और तीसरे मैच में HIT नजर आए। यहां तक कि आखिरी दो बड़े अवॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए और एक नया इतिहास लिख दिया।

दरअसल, रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच में शतक जड़ने के लिए और टीम इंडिया को जीत दिलाने के प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इसके अलावा दूसरे मैच में दमदार अर्धशतक जड़ने और सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए वे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। इसी के साथ रोहित शर्मा भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दो बार वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता है। हालांकि, एक मलाल उनको रहेगा कि वे सीरीज टीम को नहीं जिता पाए।

अब बात करते हैं FIT, GRIT और HIT को तो रोहित शर्मा जब पहले वनडे मैच में नजर आए तो वह पहले से ज्यादा फिट नजर आए। दूसरे मैच की शुरुआत में उन्होंने डाइव मारकर खुद को रन आउट होने से भी बताया। दूसरे मैच में उन्होंने GRIT यानी धैर्य दिखाया और टीम के लिए क्रीज पर खड़े रहे और दमदार 73 रनों की पारी खेली। 97 गेंदों का उन्होंने सामना किया। वहीं, तीसरे मैच में हिट यानी हिटमैन वाला अंदाज दिखा। 125 गेंदों में 13 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 121 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर वे जमकर बरसे। रोहित ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया, जो चाहते थे कि रोहित अभी रिटायरमेंट ले लें, लेकिन रोहित 2027 वर्ल्ड कप खेलने की उम्मीदों को जिंदा रखना चाहते हैं।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
