रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में रच दिया इतिहास, बन गए इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले भारतीय
संक्षेप: हिटमैन रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में एक इतिहास रच दिया है। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय बन गए हैं।
हिटमैन रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा इतिहास रच दिया है। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय बन गए हैं। इस उपलब्धि तक दुनिया के सिर्फ 5 बल्लेबाज ही पहुंच पाए हैं। इनमें एक नाम भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा का है। रोहित शर्मा ने जैसे ही एडिलेड वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा रन बनाया। वैसे ही उनके रन ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 1000 हो गए।
रोहित शर्मा पहले मैच में 8 रन बना पाए थे। अगर उस मैच में वे 2 रन बना लेते तो उसी मैच में इस उपलब्धि तक पहुंच जाते। हालांकि, थोड़े से इंतजार के बाद वह इस उपलब्धि पर पहुंच ही गए। रोहित के अलावा दो और एशियाई बल्लेबाज इस उपलब्धि तक पहुंचन चुके हैं। रोहित के अलावा वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज सर विव रिचर्ड्स और डेसमंड हेन्स ने ये कमाल किया है, जबकि श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने ने 1000 रन ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए हैं।
दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक रन बनाते ही सौरव गांगुली के वनडे रनों को पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने बतौर ओपनर वनडे क्रिकेट में 9146 रन बनाए थे, जबकि रोहित शर्मा अब उनसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने गांगुली की बराबरी कर ली थी। इससे पिछला मैच भी रोहित शर्मा के लिए बल्ले से यादगार भले ही नहीं रहा हो, लेकिन बतौर खिलाड़ी वे 500वें इंटरनेशनल मैच में भारत के लिए उतरे थे। ऐसा करने वाले वे सिर्फ पांचवें खिलाड़ी बने थे। इस मैच में और सीरीज के आखिरी मैच में अगर रोहित शर्मा का बल्ला चला तो कई और रिकॉर्ड वह अपने नाम कर सकते हैं। 6 महीने से ज्यादा समय तक वह इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर थे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट ले लिया था और वनडे मैच मार्च के बाद खेले नहीं गए।