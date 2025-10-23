Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rohit Sharma becomes 1st Indian and 5th overall batter to score 1000 runs in ODI vs Australia in Australia
रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में रच दिया इतिहास, बन गए इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले भारतीय

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में रच दिया इतिहास, बन गए इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले भारतीय

संक्षेप: हिटमैन रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में एक इतिहास रच दिया है। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय बन गए हैं। 

Thu, 23 Oct 2025 09:59 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

हिटमैन रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा इतिहास रच दिया है। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय बन गए हैं। इस उपलब्धि तक दुनिया के सिर्फ 5 बल्लेबाज ही पहुंच पाए हैं। इनमें एक नाम भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा का है। रोहित शर्मा ने जैसे ही एडिलेड वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा रन बनाया। वैसे ही उनके रन ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 1000 हो गए।

रोहित शर्मा पहले मैच में 8 रन बना पाए थे। अगर उस मैच में वे 2 रन बना लेते तो उसी मैच में इस उपलब्धि तक पहुंच जाते। हालांकि, थोड़े से इंतजार के बाद वह इस उपलब्धि पर पहुंच ही गए। रोहित के अलावा दो और एशियाई बल्लेबाज इस उपलब्धि तक पहुंचन चुके हैं। रोहित के अलावा वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज सर विव रिचर्ड्स और डेसमंड हेन्स ने ये कमाल किया है, जबकि श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने ने 1000 रन ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए हैं।

दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक रन बनाते ही सौरव गांगुली के वनडे रनों को पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने बतौर ओपनर वनडे क्रिकेट में 9146 रन बनाए थे, जबकि रोहित शर्मा अब उनसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने गांगुली की बराबरी कर ली थी। इससे पिछला मैच भी रोहित शर्मा के लिए बल्ले से यादगार भले ही नहीं रहा हो, लेकिन बतौर खिलाड़ी वे 500वें इंटरनेशनल मैच में भारत के लिए उतरे थे। ऐसा करने वाले वे सिर्फ पांचवें खिलाड़ी बने थे। इस मैच में और सीरीज के आखिरी मैच में अगर रोहित शर्मा का बल्ला चला तो कई और रिकॉर्ड वह अपने नाम कर सकते हैं। 6 महीने से ज्यादा समय तक वह इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर थे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट ले लिया था और वनडे मैच मार्च के बाद खेले नहीं गए।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Rohit Sharma India Vs Australia
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |