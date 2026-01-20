Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rohit Sharma became the 6th player to play 100 ODI matches in India virat sachin msd in top 5
भारत में 100 वनडे मैच खेलने वाले 6वें खिलाड़ी बने रोहित शर्मा, टॉप-5 की लिस्ट में ये बड़े नाम

इंदौर के होल्कर स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए निर्णायक वनडे मैच में मैदान पर उतरते ही रोहित ने भारतीय सरजमीं पर अपने 100 वनडे मैच पूरे कर लिए। इसके साथ ही वे उस एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गज पहले से मौजूद हैं।

Jan 20, 2026 06:17 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। इंदौर के होल्कर स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए निर्णायक वनडे मैच में मैदान पर उतरते ही रोहित ने भारतीय सरजमीं पर अपने 100 वनडे मैच पूरे कर लिए। इसके साथ ही वे उस एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गज पहले से मौजूद हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ इस होम सीरीज में उनका बल्ला भले ही कुछ खास नहीं चला और उन्होंने तीन मैचों में केवल 20.33 के औसत से 61 रन बनाए, लेकिन घरेलू मैदानों पर उनका ओवरऑल रिकॉर्ड काफी बेहतर है। भारतीय सरजमीं पर रोहित ने 100 मैचों की 99 पारियों में उन्होंने 55.75 के शानदार औसत से कुल 5074 रन बनाए हैं, जिसमें 14 शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं। रोहित शर्मा इंदौर वनडे मैच के बाद इंडयिन पिचों पर सर्वाधिक वनडे मैच खेलने वाले 6वें प्लेयर बन गए हैं।

भारत में सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने वाले टॉप-6 खिलाड़ी:

• सचिन तेंदुलकर: 164 मैच

• विराट कोहली: 130 मैच

• एमएस धोनी: 127 मैच

• मोहम्मद अजहरुद्दीन: 113 मैच

• युवराज सिंह: 108 मैच

• रोहित शर्मा: 100 मैच

रोहित शर्मा के वनडे करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 282 मैचों में 48.85 की औसत से 11,577 रन बनाए हैं। उनके करियर में 33 शतक और 3 दोहरा शतक शामिल हैं, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर आज भी एक विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है। एक मध्यक्रम बल्लेबाज के रूप में शुरुआत करने वाले रोहित को 2013 में बतौर सलामी बल्लेबाज प्रमोट करना उनके करियर का 'मास्टरस्ट्रोक' साबित हुआ, जिसने उन्हें वनडे क्रिकेट का मॉन्सटर बना दिया। उन्होंने न केवल अपनी बल्लेबाजी से बल्कि अपनी कप्तानी से भी भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिसमें 2024 टी20 विश्व कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की खिताबी जीत सबसे प्रमुख उपलब्धियां हैं। टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा के बाद रोहित अब वनडे में भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बने हुए हैं। बता दें कि रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था।

