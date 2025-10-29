Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rohit Sharma became oldest ever to reach No 1 ICC ODI Rankings on 29 Oct 2025 beat Sachin Tendulkar and Vivian Richards
ICC ODI Rankings में रोहित शर्मा ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर भी छूट गए पीछे

ICC ODI Rankings में रोहित शर्मा ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर भी छूट गए पीछे

संक्षेप: ICC ODI Rankings में रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है। रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में सबसे ज्यादा उम्र में शीर्ष पर पहुंचने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में सचिन तेंदुलकर और विव रिचर्डस जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। 

Wed, 29 Oct 2025 02:56 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

रोहित शर्मा ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में एक इतिहास रच दिया है। रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। रोहित शर्मा पहली बार आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज बने हैं और वे सबसे ज्यादा उम्र में इस पायदान पर पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। इतना ही नहीं, इतनी ज्यादा उम्र में किसी अन्य खिलाड़ी ने पहली बार आईसीसी वनडे रैंकिंग को टॉप नहीं किया है। यहां तक कि किसी भी फॉर्मेट में कोई बल्लेबाज रोहित शर्मा जितनी उम्र में टॉप पर नहीं पहुंचा है।

रोहित शर्मा ने 38 साल और 182 दिन की उम्र में आईसीसी मेंस रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। इस तरह उन्होंने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने आखिरी बार 2011 में 38 साल और 73 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में शीर्ष स्थान हासिल किया था। किसी भी आईसीसी रैंकिंग में तीसरे बल्लेबाज नंबर वन पर पहुंचने वाले विव रिचर्ड्स हैं, जिन्होंने 37 साल 230 दिनों की उम्र में रैंकिंग को टॉप किया था।

वहीं, अगर बात हिटमैन रोहित शर्मा की करें तो उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजी चार्ट के शीर्ष पर पहुंचने में सफलता हासिल की है। एक खिलाड़ी के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि जो अपने अंतरराष्ट्रीय सफर के अंतिम पड़ाव में है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में उन्होंने 8 रन बनाए थे, लेकिन अगले मैच में अर्धशतक और फिर शतक उन्होंने जड़ा। इस तरह उन्होंने नंबर वन की कुर्सी पर कब्जा कर लिया।

रिटायरमेंट के मूड में नहीं हिटमैन

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा को अब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि वे टी20 के बाद टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायर हो चुके हैं। हालांकि, रोहित शर्मा की निगाहें आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 पर हैं। रोहित अपने करियर में सिर्फ आईसीसी का यही बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाए हैं। वे बतौर कप्तान टी20 विश्व कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, लेकिन फाइनल में वनडे वर्ल्ड कप के हार गए थे। उस कसक को एक खिलाड़ी के तौर पर वे एक बार और पूरी करा चाहते हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Rohit Sharma ICC ODI Rankings
लेटेस्ट IND vs AUS, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |