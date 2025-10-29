ICC ODI Rankings में रोहित शर्मा ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर भी छूट गए पीछे
संक्षेप: ICC ODI Rankings में रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है। रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में सबसे ज्यादा उम्र में शीर्ष पर पहुंचने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में सचिन तेंदुलकर और विव रिचर्डस जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है।
रोहित शर्मा ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में एक इतिहास रच दिया है। रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। रोहित शर्मा पहली बार आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज बने हैं और वे सबसे ज्यादा उम्र में इस पायदान पर पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। इतना ही नहीं, इतनी ज्यादा उम्र में किसी अन्य खिलाड़ी ने पहली बार आईसीसी वनडे रैंकिंग को टॉप नहीं किया है। यहां तक कि किसी भी फॉर्मेट में कोई बल्लेबाज रोहित शर्मा जितनी उम्र में टॉप पर नहीं पहुंचा है।
रोहित शर्मा ने 38 साल और 182 दिन की उम्र में आईसीसी मेंस रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। इस तरह उन्होंने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने आखिरी बार 2011 में 38 साल और 73 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में शीर्ष स्थान हासिल किया था। किसी भी आईसीसी रैंकिंग में तीसरे बल्लेबाज नंबर वन पर पहुंचने वाले विव रिचर्ड्स हैं, जिन्होंने 37 साल 230 दिनों की उम्र में रैंकिंग को टॉप किया था।
वहीं, अगर बात हिटमैन रोहित शर्मा की करें तो उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजी चार्ट के शीर्ष पर पहुंचने में सफलता हासिल की है। एक खिलाड़ी के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि जो अपने अंतरराष्ट्रीय सफर के अंतिम पड़ाव में है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में उन्होंने 8 रन बनाए थे, लेकिन अगले मैच में अर्धशतक और फिर शतक उन्होंने जड़ा। इस तरह उन्होंने नंबर वन की कुर्सी पर कब्जा कर लिया।
रिटायरमेंट के मूड में नहीं हिटमैन
ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा को अब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि वे टी20 के बाद टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायर हो चुके हैं। हालांकि, रोहित शर्मा की निगाहें आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 पर हैं। रोहित अपने करियर में सिर्फ आईसीसी का यही बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाए हैं। वे बतौर कप्तान टी20 विश्व कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, लेकिन फाइनल में वनडे वर्ल्ड कप के हार गए थे। उस कसक को एक खिलाड़ी के तौर पर वे एक बार और पूरी करा चाहते हैं।