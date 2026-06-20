तीसरे ODI में रोहित शर्मा ने 13 साल बाद कर दिया कमाल, बैटिंग में नहीं फील्डिंग में हासिल की खास उपलब्धि
रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ शुरुआती तीन विकेट लेने में अपना अहम योगदान दिया। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर कैच पकड़े। इसके साथ रोहित शर्मा एक पारी के शुरुआती तीन विकेटों में शामिल रहने और योगदान देने वाले चौथे भारतीय फील्डर बन गए हैं। 13 साल बाद किसी भाऱतीय ने यह कारनामा किया है।
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन वनडे मैचों की सीराज का तीसरा और आखिरी मुकाबला चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में अफगानिस्तान के कप्तान शाहीदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान ने अब तक अपने पांच विकेट खो दिए हैं और टीम सम्मानजनक स्कोर बना पाएगी या नहीं इस पर भी सवालिया निशान हैं। इस बीच इस मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा ने एक खास उपलब्धि हासिल की है। वे कैच पकड़ने के मामले में सौरव गांगुली और सुरेश रैना जैसे भारतीय खिलाड़ियों की एलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं।
दरअसल, अफगानिस्तान के खिलाफ शनिवार, 20 जून को चेन्नई में खेले जा रहे मुकाबले में रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के शुरुआती तीनों विकटों के कैच पकड़े। अफगानिस्तान का पहवा विकेट पांच रनों के स्कोर पर गिरा जब रहमनुल्लाह गुरबाज को प्रसिद्ध कृष्णा ने रोहित शर्मा के हाथों कैच कराया। उसके बाद टीम का दूसरा विकेट रहमत शाह के रूप में 26 रनों के स्कोर पर गिरा। इस बार भी गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा थे और फील्डर रोहित शर्मा थे। अफगानिस्ता का तीसरा विकेट 28 रन के स्कोर पर तब गिरा जब इब्राहिम जादरान प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर शॉट खेलने की फिराक में रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए।
इस तरह रोहित शर्मा एक ही फील्डर द्वारा एक ही पारी में पहले तीन विकेट लेने में सहयोग देने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित शर्मा ने यह कारनामा भारत के लिए 13 साल बाद किया है। इससे पहले साल 2013 में सुरेश रैना ने ऐसा काम श्रीलंका के खिलाफ किया था। भारत की ओर से सबसे पहले एक ही पारी के पहले तीन विकेट में एक ही फील्डर द्वारा कैच किए जाने वाले खिलाड़ी के रूप में सौरव गांगुली का योगदान था। उन्होंने साल 2002 में बड़ौदा में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ऐसा कारनामा किया था। इसके बाद मनोज तिवारी ने साल 2011 में नॉर्थ साउंड में वेस्टइंडीज के खिलाफ यह खास उपलब्धि हासिल की थी। सुरैश रैना ने साल 2011 में श्रीलंका के खिलाफ ऐसा किया था और अब रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ यह खास उपबल्धि हासिल की है।
एक ही फ़ील्डर का एक पारी में पहले तीन विकेट लेने में योगदान (भारत)
सौरव गांगुली बनाम वेस्ट इंडीज, बड़ौदा, 2002
मनोज तिवारी बनाम वेस्टडइंडीज नॉर्थ साउंड, 2011
सुरेश रैना बनाम श्रीलंका कार्डिफ, 2013
रोहित शर्मा बनाम अफगानिस्तान, चेन्नई 2026*
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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