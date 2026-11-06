इस साल ODI में छक्के जड़ने में रोहित शर्मा टॉप पर, कोहली 7वें और गिल10वें स्थान पर, देखें पूरी लिस्ट
साल 2026 में अब तक वनडे क्रिकेट में किन खिलाड़ियों ने सर्वाधिक छक्के जड़े हैं, आइए आपको बताते हैं। रोहित शर्मा ने इस सूची में अपनी बादशाहत बनाई है और टॉप पर हैं। विराट कोहली 8वें और शुभमन गिल 10वें स्थान पर हैं।
रोहित शर्मा और विराट कोहली अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में खेलते हैं और इस फॉर्मेट में करियर के आखरी पड़ाव पर भी ये दोनों शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने छक्के जड़ने के मामले में अभी भी अपनी बादशाहत बना रखी है और हैरी ब्रुक और शुभमन गिल जैसे आक्रामक और युवा बल्लेबाज भी उनसे काफी पीछे हैं। साल 2026 में अब 11वां महीना चल रहा है। यानी एक महीने बाद पूरा साल समाप्त होने वाला है। ऐसे में हम आपको साल 2026 में अब तक वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों के बारे में बता रहे हैं।
वनडे क्रिकेट में साल 2026 में अब तक वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में रोहित शर्मा पहले स्थान पर हैं। उन्होंने इस साल कुल 13 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी सभी 13 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 26 छक्के लगाए हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कप्तान हैरी ब्रुक का नाम है, जिन्होंने साल 2026 में कुल 13 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 13 पारियों में 24 छक्के जड़े हैं। बांग्लादेश के तंजीद हसन 14 मैचों की 14 पारियों में 23 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। आयरलैंड के सी कैंपर 9 पारियों में 20 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर शामिल हैं। स्कॉटलैंड के ब्रैंडन मैकमुलन इस सूची में 19 छक्कों के साथ पांचवें स्थान पर है। नेपाल के गुलसन झा ने 16 मैचों की 14 पारियों में 19 छक्के जड़े हैं और 6वें स्थान पर हैं।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श इस सूची में 7वें स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2026 में कुल 6 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 18 छक्के जड़ दिए हैं। क्रिकेट की दुनिया के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली इस सूची में 8वें नंबर पर हैं। उन्होंने साल 2026 में अब तक कुल 10 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी सभी 10 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 626 रन बनाए हैं और 18 छक्के जड़े हैं। अफगानिस्तान के रहमनुल्लाह गुरबाज ने 10 मैचों की 10 पारियों में कुल 18 छक्के जड़े हैं और 9वें स्थान पर हैं। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने इस साल कुल 13 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 12 पारियों में कुल 18 छक्के जड़े हैं और सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में 10वें नंबर पर हैं।
साल 2026 में वनडे में अब तक सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बैटर
1. रोहित शर्मा- 26
2. हैरी ब्रुक- 24
3. तंजीद हसन-23
4. सी कैंपर-20
5. ब्रैंडन मैकमुलन- 19
6. गुलसन झा- 19
7. मिचेल मार्श- 18
8. विराट कोहली-18
9. रहमनुल्लाह गुरबाज-18
10. शुभमन गिल-18
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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