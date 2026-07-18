रोहित शर्मा ने ही गौतम गंभीर को कोच बनने को कहा था.., फिर क्यों छीनी कप्तानी? अब टीम में जगह को लेकर भी खतरा, पूरी कहानी
पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, रोहित शर्मा ने ही पहली बार गौतम गंभीर से भारतीय टीम का कोच बनने के लिए कहा था। गंभीर ने रोहित के कप्तान बने रहने की शर्त रखी थी। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया में दोनों के बीच अनबन हुई और कहानी पलट गई। रोहित की कप्तानी छीनी, टीम में जगह में भी संशय। पूरी कहानी पढ़िए।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने रोहित शर्मा के संन्यास की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि रविवार को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में यह दिग्गज खिलाड़ी भारत के लिए अपना आखिरी मैच नहीं खेलेगा। हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में, खासकर रोहित शर्मा , विराट कोहली और मुख्य कोच गौतम गंभीर के बीच, सब कुछ ठीक नहीं है। यही बात दोनों वरिष्ठ खिलाड़ियों और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर के बीच संबंधों के बारे में भी कही जा सकती है।
इस सप्ताह की शुरुआत में, पीटीआई की एक रिपोर्ट के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई, जिसमें दावा किया गया था कि रोहित शर्मा रविवार को अपना आखिरी वनडे खेल सकते हैं, क्योंकि चयनकर्ताओं ने उन्हें 2027 वनडे विश्व कप की टीम में शामिल नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इसका खंडन किया। अब एक और रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच संबंध कैसे बिगड़ गए। पीटीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रोहित ने खुद गंभीर से संपर्क करके उन्हें 2024 में भारतीय टीम में कोचिंग का पद संभालने का प्रस्ताव दिया था।
IPL मैच के दौरान रोहित ने गंभीर को कोचिंग का दिया था प्रस्ताव
पीटीआई के अनुसार, रोहित ने गंभीर से तब संपर्क किया जब कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक अवे मैच खेल रही थी। समाचार एजेंसी ने बताया कि रोहित ने एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान गंभीर से बात की और उनसे भारतीय टीम में शामिल होने के लिए कहा। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज ने जवाब दिया, "अगर आप कप्तान बने रहते हैं, तो मैं निश्चित रूप से टीम में शामिल हो जाऊंगा।" जब यह सब हुआ, तो रोहित के एक करीबी व्यक्ति ने उन्हें चेतावनी दी कि गंभीर के साथ काम करना एक अलग चुनौती होगी, क्योंकि वह राहुल द्रविड़ की कोचिंग शैली के आदी थे। रोहित और गंभीर के बीच दरार सबसे पहले न्यूजीलैंड के हाथों घरेलू टेस्ट सीरीज में भारत की करारी हार के दौरान दिखाई दी। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान दोनों के रिश्ते में दरार और ज्यादा बढ़ गई।
ऑस्ट्रेलिया में रोहित के इस एक बयान से आई दरार
सब जानते हैं कि रोहित खुद खराब फॉर्म के कारण सिडनी टेस्ट से बाहर रहना चाहते थे। पीटीआई के अनुसार, अगरकर ने रोहित को इस कदम के खिलाफ चेतावनी दी थी क्योंकि इससे इंग्लैंड दौरे के लिए उनके चयन में दिक्कत आ सकती थी। हालांकि, पूर्व भारतीय कप्तान ने टेस्ट मैच नहीं खेला और टेस्ट मैच के दौरान एक दिन उन्होंने ब्रॉडकास्टर को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "मैं दो बच्चों का पिता हूं। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है।" इस बयान से अगरकर और गंभीर दोनों ही स्तब्ध रह गए और यहीं से उनके रिश्ते में दरार आ गई।
वनडे कप्तानी से हटाए जाने पर खुश नहीं थे रोहित शर्मा
रोहित के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले उन्हें वनडे कप्तानी से हटा दिया गया था। रोहित को हटाकर उनकी जगह शुभमन गिल को कप्तान बनाने के बारे में गंभीर और अगरकर दोनों की राय एक जैसी थी। जब रोहित को इस बारे में पता चला, तो वह खुश नहीं थे और उसके बाद हुई बातचीत सुखद नहीं रही। इसके बाद रोहित ने दूरदर्शिता दिखाते हुए विश्व कप की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन गंभीर और अगरकर ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ऐसा भी माना जा रहा है कि रोहित को उस दिन यकीन नहीं हुआ जब समिति द्वारा उन्हें टीम से बाहर करने की खबर सामने आई, ठीक उसी दिन जब उन्होंने कार्डिफ में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 47 गेंदों पर 26 रन की पारी खेली थी। 50 ओवर के फॉर्मेट में इस दिग्गज खिलाड़ी के भविष्य को लेकर अब क्या होगा यह देखना बाकी है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।