रोहित शर्मा और यशस्वी शुरुआती दो VHT मैच नहीं खेलेंगे, आखिर मुंबई ने क्यों लिया ये फैसला?

संक्षेप:

रोहित शर्मा और यशस्वी विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में शुरुआती दो मैच नहीं खेलेंगे। मुंबई युवा खिलाड़ियों को मौका देगी। मुंबई की टीम टूर्नामेंट के पहले दिन सिक्किम से भिड़ेगी।

Dec 19, 2025 07:18 pm ISTMd.Akram मुंबई, भाषा
भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और सूर्यकुमार यादव विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) के कम से कम पहले दो मैच में नहीं खेलेंगे क्योंकि चयनकर्ता मुंबई की टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे भी शुरुआती मुकाबलों में नहीं खेलेंगे।

यशस्वी जायसवाल के पेट में समस्या

मुंबई के मुख्य चयनकर्ता संजय पाटिल ने पीटीआई को बताया, ‘‘रोहित, जायसवाल, दुबे और यहां तक ​​कि रहाणे भी कम से कम पहले दो मुकाबलों के लिए मुंबई टीम का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि चयन समिति युवा टीम के साथ आगे बढ़ रही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यशस्वी पेट की समस्या का उपचार करवा रहे हैं और वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हमने सोचा कि युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन जब भी वे उपलब्ध होंगे, उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा।’’

मुंबई की टीम को ग्रुप सी में रखा गया

पाटिल ने आगे कहा, ‘‘लेकिन पहले दो मुकाबलों के लिए हम युवा खिलाड़ियों के साथ प्रयोग कर रहे हैं।’’ 50 ओवर के टूर्नामेंट का एलीट डिवीजन 24 दिसंबर से आठ जनवरी तक अहमदाबाद, राजकोट, जयपुर और बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा जबकि 12 से 18 जनवरी तक चलने वाले नॉकआउट मुकाबलों की मेजबानी बेंगलुरु का ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ करेगा। मुंबई को ग्रुप सी में पंजाब, उत्तराखंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा और हिमाचल प्रदेश के साथ रखा गया है। मुंबई की टीम टूर्नामेंट के पहले दिन 24 दिसंबर को सिक्किम से भिड़ेगी।

विजय हजारे ट्रॉफी में दो मैच अनिवार्य

बीसीसीआई ने भारतीय टीम के मौजूदा खिलाड़ियों के लिये 24 दिसंबर से शुरू हो रही विजय हजारे ट्रॉफी में कम से कम दो मैच खेलना अनिवार्य कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 मैच (19 दिसंबर) और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे (11 जनवरी , 2026) के बीच तीन सप्ताह से अधिक का अंतर है और बोर्ड चाहता है कि सभी सीनियर खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट खेलें। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सभी को यह निर्देश दे दिया है। इस साल की शुरुआत में आस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में हार के बाद यह सिफारिश की गई थी। इसमें हर प्रारूप में घरेलू क्रिकेट पर अधिक जोर देने के लिये कहा गया था।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
