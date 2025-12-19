रोहित शर्मा और यशस्वी शुरुआती दो VHT मैच नहीं खेलेंगे, आखिर मुंबई ने क्यों लिया ये फैसला?

संक्षेप: रोहित शर्मा और यशस्वी विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में शुरुआती दो मैच नहीं खेलेंगे। मुंबई युवा खिलाड़ियों को मौका देगी। मुंबई की टीम टूर्नामेंट के पहले दिन सिक्किम से भिड़ेगी।

भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और सूर्यकुमार यादव विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) के कम से कम पहले दो मैच में नहीं खेलेंगे क्योंकि चयनकर्ता मुंबई की टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे भी शुरुआती मुकाबलों में नहीं खेलेंगे।

यशस्वी जायसवाल के पेट में समस्या मुंबई के मुख्य चयनकर्ता संजय पाटिल ने पीटीआई को बताया, ‘‘रोहित, जायसवाल, दुबे और यहां तक ​​कि रहाणे भी कम से कम पहले दो मुकाबलों के लिए मुंबई टीम का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि चयन समिति युवा टीम के साथ आगे बढ़ रही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यशस्वी पेट की समस्या का उपचार करवा रहे हैं और वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हमने सोचा कि युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन जब भी वे उपलब्ध होंगे, उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा।’’

मुंबई की टीम को ग्रुप सी में रखा गया पाटिल ने आगे कहा, ‘‘लेकिन पहले दो मुकाबलों के लिए हम युवा खिलाड़ियों के साथ प्रयोग कर रहे हैं।’’ 50 ओवर के टूर्नामेंट का एलीट डिवीजन 24 दिसंबर से आठ जनवरी तक अहमदाबाद, राजकोट, जयपुर और बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा जबकि 12 से 18 जनवरी तक चलने वाले नॉकआउट मुकाबलों की मेजबानी बेंगलुरु का ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ करेगा। मुंबई को ग्रुप सी में पंजाब, उत्तराखंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा और हिमाचल प्रदेश के साथ रखा गया है। मुंबई की टीम टूर्नामेंट के पहले दिन 24 दिसंबर को सिक्किम से भिड़ेगी।