रोहित और विराट को खुद पता चल जाएगा कि…2027 वर्ल्ड कप को लेकर रवि शास्त्री ने कही क्लियर कट बात

रवि शास्त्री ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने को लेकरक्लियर कट बात कही है। दोनों दिग्गज बल्लेबाज 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे मैचों की सीरीज में उतरेंगे।

भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने की उम्मीदें ‘ फॉर्म (लय), फिटनेस और जज्बा ’ पर निर्भर करती हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज इन पहलुओं की एक अहम परीक्षा होगी। भारत के 2017 से 2021 तक कोच रहे 63 साल के शास्त्री ने कहा कि इन दोनों दिग्गजों को अपनी जगह पक्की करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन करना होगा। रोहित और कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। यह सीरीज 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होगी।

‘क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू के मुताबिक शास्त्री ने ‘काया स्पोर्ट्स’ के ‘समर ऑफ क्रिकेट लॉन्च इवेंट ’ में कहा, ‘‘इसीलिए वे यहां हैं (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रहे हैं)।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वे इस टीम टीम संयोजन का हिस्सा हैं। यह उनकी फिटनेस, जज्बे और जाहिर है फॉर्म पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि उनके प्रदर्शन के आकलन के लिए यह सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीरीज के आखिर में उन्हें खुद भी पता चल जाएगा कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं और फिर फैसला उनका होगा।’’ रोहित और कोहली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब सिर्फ वनडे प्रारूप में खेलते हैं। यह देखना बाकी है कि क्या वे भारत की दीर्घकालिक योजनाओं में फिट बैठते हैं , क्योंकि अगला वनडे वर्ल्ड कप अभी दो साल दूर है। उस समय रोहित की उम्र 40 और कोहली की 38 साल हो जाएगी। हाल ही में रोहित की जगह शुभमन गिल को भारत की वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है।