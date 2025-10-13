Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rohit Sharma And Virat Kohli themselves will know Ravi Shastri Makes a clear statement regarding the 2027 ODI World Cup

रोहित और विराट को खुद पता चल जाएगा कि…2027 वर्ल्ड कप को लेकर रवि शास्त्री ने कही क्लियर कट बात

रवि शास्त्री ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने को लेकरक्लियर कट बात कही है। दोनों दिग्गज बल्लेबाज 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे मैचों की सीरीज में उतरेंगे।

Md.Akram सिडनी, भाषाMon, 13 Oct 2025 04:30 PM
भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने की उम्मीदें ‘ फॉर्म (लय), फिटनेस और जज्बा ’ पर निर्भर करती हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज इन पहलुओं की एक अहम परीक्षा होगी। भारत के 2017 से 2021 तक कोच रहे 63 साल के शास्त्री ने कहा कि इन दोनों दिग्गजों को अपनी जगह पक्की करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन करना होगा। रोहित और कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। यह सीरीज 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होगी।

‘क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू के मुताबिक शास्त्री ने ‘काया स्पोर्ट्स’ के ‘समर ऑफ क्रिकेट लॉन्च इवेंट ’ में कहा, ‘‘इसीलिए वे यहां हैं (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रहे हैं)।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वे इस टीम टीम संयोजन का हिस्सा हैं। यह उनकी फिटनेस, जज्बे और जाहिर है फॉर्म पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि उनके प्रदर्शन के आकलन के लिए यह सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीरीज के आखिर में उन्हें खुद भी पता चल जाएगा कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं और फिर फैसला उनका होगा।’’ रोहित और कोहली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब सिर्फ वनडे प्रारूप में खेलते हैं। यह देखना बाकी है कि क्या वे भारत की दीर्घकालिक योजनाओं में फिट बैठते हैं , क्योंकि अगला वनडे वर्ल्ड कप अभी दो साल दूर है। उस समय रोहित की उम्र 40 और कोहली की 38 साल हो जाएगी। हाल ही में रोहित की जगह शुभमन गिल को भारत की वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है।

रोहित और कोहली फरवरी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत इसका विजेता बना था। रोहित इसके फाइनल में ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुने गए थे जबकि कोहली पूरे टूर्नामेंट में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाते हुए शीर्ष पांच बल्लेबाजों में शामिल थे। शास्त्री ने कहा, ‘‘ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से देखें तो यही बात स्टीव स्मिथ पर भी लागू होती है , जिन्होंने मार्च में वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया। उस उम्र में आपको खेल का आनंद लेना होता है, और साथ ही अब भी आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन जब बात बड़े मैचों की आती है, तो अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। हमने इसे चैंपियंस ट्रॉफी में देखा है। बड़े मैच आते हैं, तो बड़े खिलाड़ी ही आगे आते हैं।’’

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
