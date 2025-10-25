Cricket Logo
ऑस्ट्रेलिया को अलविदा बोल आए रोहित शर्मा और विराट कोहली, मैच के बाद दिया ये बयान

संक्षेप: रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं को अलविदा कह दिया है, क्योंकि अब इसके बाद टीम इंडिया को कोई वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलनी है। दमदार अंदाज में विदाई दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को दी।

Sat, 25 Oct 2025 04:07 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कह दिया है। रोहित और विराट ने मान लिया है कि दोनों का संभावित तौर पर ये आखिरी इंटरनेशनल टूर था। दोनों वर्ल्ड कप 2027 में खेलना चाहते हैं, लेकिन उस समय तक भी कोई भी वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शेड्यूल नहीं है, क्योंकि यही फॉर्मेट अब विराट और रोहित खेल रहे हैं। यही वजह है कि विराट-रोहित आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे। दोनों ने आखिरी मैच में कमाल की बल्लेबाजी की। मैच के बाद ऑस्ट्रेलियाई फैंस को धन्यवाद भी कहा।

रोहित शर्मा ने सिडनी में खेले गए आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच में शतक जड़ा और विराट कोहली नाबाद अर्धशतक जड़कर लौटे। मैच के बाद रोहित ने कहा, “मुझे यहां आना हमेशा से पसंद रहा है और इस जगह (सिडनी में) क्रिकेट खेलने में मुझे बहुत मज़ा आया। 2008 (ऑस्ट्रेलिया का उनका पहला दौरा) की यादें ताजा हो गईं, बहुत मजा आया। पता नहीं हम (क्रिकेटर के तौर पर) वापस आएंगे या नहीं, लेकिन मैंने हर पल का भरपूर आनंद लिया। इतने सालों में मिली तमाम तारीफों के बावजूद हमने क्रिकेट खेलने का भरपूर आनंद लिया है। पिछले 15 सालों में जो कुछ भी हुआ, उसे भूल जाइए, मुझे हमेशा से यहाँ खेलना पसंद रहा है, मुझे लगता है कि विराट के लिए भी यही होगा। थैंक यू ऑस्ट्रेलिया।”

डबल डक के बाद अर्धशतक

वहीं, विराट ने कहा, “आपने भले ही लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला हो, लेकिन खेल आपको रास्ता दिखाता है (पहले दो मैचों में उनके शून्य पर आउट होने के मामले में)। अगले कुछ दिनों में, मैं 37 साल का हो जाऊंगा, लेकिन लक्ष्य का पीछा करना हमेशा मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है, (रोहित के साथ) एक बड़ी मैच जिताऊ साझेदारी करना अच्छा लगा। मुझे लगता है कि शुरू से ही, हमने स्थिति को अच्छी तरह से समझा है, हमने हमेशा (एक जोड़ी के रूप में) अच्छा प्रदर्शन किया है, हम शायद अब सबसे अनुभवी जोड़ी हैं, लेकिन जब हम युवा थे - हम जानते थे कि हम बड़ी साझेदारियों के साथ खेल को उनसे दूर ले जा सकते हैं।"

रोहित से मिलने वाले साथ को लेकर विराट ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि यह सब 2013 (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज) में शुरू हुआ था, अगर हम एक बड़ी साझेदारी करते हैं, लगभग 20 ओवर खेलते हैं, तो हम जानते हैं कि हम टीम को जीत दिलाने में बहुत आगे तक जाएँगे और यहाँ तक कि विरोधी टीम को भी इसका एहसास होगा। हमें इस देश में आना बहुत अच्छा लगा, हमने अच्छा क्रिकेट खेला है, बड़ी संख्या में आने और हमारा समर्थन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।”

रोहित के बल्ले से आखिरी मैच में 121 रनों की नाबाद पारी खेली और विराट कोहली ने 74 रन बनाए। वह भी अपने पार्टनर रोहित के साथ नाबाद लौटे। विराट कोहली के लिए ये मैच बहुत अहम था, क्योंकि पिछले दो मैचों में उनका खाता नहीं खुला था। लंबे समय बाद वे लगातार दो वनडे मैचों में शून्य पर आउट हुए थे। रोहित शर्मा इस मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच रहे। हालांकि, इस सीरीज की विजेता ऑस्ट्रेलिया की टीम रही, जिसने पहले दो मैच जीते थे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
