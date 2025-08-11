Rohit Sharma and Virat Kohli ODI Retirement There is no doubt about there contribution but time waits for no one ‘रोहित शर्मा और विराट कोहली के योगदान पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता’, Cricket Hindi News - Hindustan
‘रोहित शर्मा और विराट कोहली के योगदान पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता’

अगर, मान लीजिए, एक साल में हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां उनमें से कोई एक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है और हमें उसकी जगह किसी और की जरूरत है, तो टीम मैनेजमेंट के पास किसी खिलाड़ी को इस पद के लिए तैयार करने का पर्याप्त समय नहीं होगा?

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 12:48 PM
भारत के पूर्व क्रिकेटर और चयनकर्ता रह चुके देवांग गांधी का मानना है बीसीसीआई को रोहित शर्मा और विराट कोहली से आगे बढ़कर युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरा इन दोनों के लिए आखिरी हो सकता है। 2027 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई शुभमन गिल को कप्तान बनाने का मूड में है। जिससे रोहित-कोहली के वनडे फ्यूचर पर संदेह पैदा हो गया है। देवांग गांधी का कहना है कि रोहित और विराट के योगदान पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन समय किसी का इंतज़ार नहीं करता।

देवांग गांधी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, "यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ियों को आप बाहर कैसे बिठा सकते हैं, जबकि उन्होंने दिखा दिया है कि वे परिस्थितियों के अनुसार ढल सकते हैं? बड़ा बदलाव टी20 से टेस्ट में है। एक बार जब कोई खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर लेता है और उसके पास पावर गेम की क्षमता आ जाती है, तो वनडे उसके लिए आसान हो जाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि चयनकर्ता और टीम प्रबंधन एक साथ बैठकर कोई फैसला लें।"

गांधी ने जोर देकर कहा कि नियमित गेम टाइम बेहद अहम है और चयनकर्ताओं से ईमानदारी से आकलन करने का आग्रह किया कि क्या विराट और रोहित अगले दो सालों तक अपने चरम पर बने रह सकते हैं।

गांधी ने कहा, "अगर, मान लीजिए, एक साल में हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां उनमें से कोई एक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है और हमें उसकी जगह किसी और की जरूरत है, तो टीम मैनेजमेंट के पास किसी खिलाड़ी को इस पद के लिए तैयार करने का पर्याप्त समय नहीं होगा?"

कप्तानी का सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है और चयनकर्ताओं को इस पर फैसला लेना होगा। गिल पहले ही टेस्ट मैचों में कप्तानी के लिए खुद को तैयार साबित कर चुके हैं और अपनी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए, वह यकीनन भारत के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज हैं, जिनका औसत 59.04 और स्ट्राइक रेट 99.56 है।

शुभमन गिल के प्रदर्शन ने उन्हें टीम का सम्मान दिलाया है, जिससे वनडे कप्तानी के लिए वह फिट बैठते हैं।

उन्होंने अंत में कहा कि, "रोहित और विराट के योगदान पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन समय किसी का इंतज़ार नहीं करता।"