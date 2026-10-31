ODI सीरीज के लिए रोहित शर्मा-विराट कोहली की जोरदार तैयारी, न्यूजीलैंड जाकर नेट्स में शुरू की प्रैक्टिस
न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तैयारी शुरू कर दी है। दोनों दिग्गज बल्लेबाज ऑकलैंड पहुंच गए हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने नेट्स प्रैक्टिस शुरू की है। यह सीरीज चार नवंबर से शुरू होगी।
स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार जोड़ी ने नेट्स पर अभ्यास शुरू कर दिया है। वे न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की आगामी पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑकलैंड पहुंच गए हैं अपनी तैयारी तेज कर रहे हैं। यह सीरीज चार नवंबर से ऑकलैंड के ईडन पार्क में शुरू होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें ये दोनों सीनियर बल्लेबाज सीरीज से पहले कड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ कैप्शन दिया गया है, "वे वापस आ गए हैं।" न्यूजीलैंड का यह दौरा दोनों खिलाड़ियों को अपने खेल को और बेहतर बनाने और 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले लय हासिल करने का एक और मौका देगा। अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर होने के बावजूद, 50 ओवर के फॉर्मेट में भारत की योजनाओं के लिए रोहित और कोहली अभी भी अहम खिलाड़ी बने हुए हैं।
वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कोहली ने अब तक 15,109 रन बनाए हैं, जिसमें 55 शतक शामिल हैं। वहीं, रोहित 12,120 रन और 35 शतकों के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद इस सीरीज में उतर रहे हैं, जहां उन्होंने तीन पारियों में 168 रन बनाए थे। उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन पहले मैच में देखने को मिला, जब उन्होंने 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन बनाकर भारत को 296 रनों का लक्ष्य हासिल करने में मदद की।रोहित भी इस साल शानदार फॉर्म में रहे हैं। उन्होंने 12 वनडे पारियों में 50.33 की औसत और 104.67 के स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए हैं। उनके कुल स्कोर में दो शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 138 रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने तीन पारियों में 75 की औसत से कुल 225 रन बनाए। इसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था, और उनका सर्वोच्च स्कोर 101 रहा।
इस बीच, केएल राहुल और शुभमन गिल जैसे भारत के नियमित टेस्ट खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो वनडे मैचों में नहीं खेलेंगे। उनकी अनुपस्थिति में श्रेयस अय्यर टीम की कप्तानी करेंगे। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी केवल पहले वनडे मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिसके बाद वे लिंकन में न्यूजीलैंड 'ए' के खिलाफ होने वाले तीसरे चार-दिवसीय मैच के लिए 'इंडिया ए' टीम से जुड़ जाएंगे।
पहले तीन वनडे के लिए भारत की संभावित वनडे टीम:
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, इशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी (केवल पहले वनडे के लिए), औकिब नबी।
चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारत की वनडे टीम:
श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (उप-कप्तान, विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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