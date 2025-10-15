Cricket Logo
रोहित और विराट को आखिरी बार...पैट कमिंस ने चौंकाया, इस बात से बहुत निराश ऑस्ट्रेलियाई कप्तान

संक्षेप: पैट कमिंस ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के लिए रोहित और कोहली को देखने का यह आखिरी मौका हो सकता है। सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होगी।

Wed, 15 Oct 2025 01:33 PMMd.Akram सिडनी, भाषा
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि भारत के खिलाफ रविवार से पर्थ में शुरू हो रही वनडे सीरीज विशेष है क्योंकि यह ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों के लिए सुपरस्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलते हुए देखने का आखिरी मौका हो सकता है। पीठ की चोट से जूझ रहे 32 वर्षीय कमिंस इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे।

कमिंस ने जियो हॉटस्टार से कहा, ‘‘विराट और रोहित पिछले 15 वर्षों से लगभग हर भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्रेमियों के लिए उन्हें यहां खेलते हुए देखने का यह आखिरी मौका हो सकता है।’ उन्होंने कहा, ‘‘वे निश्चित रूप से भारत के लिए खेल के चैंपियन रहे हैं और उन्हें हमेशा अच्छा समर्थन मिलता है। जब भी हम उनके खिलाफ खेलते हैं, दर्शक पूरे जोश में रहते हैं।’’ इस शीर्ष तेज गेंदबाज ने कहा कि वह इस सीरीज में नहीं खेल पाने से वह काफी निराश हैं जिसमें एडिलेड और सिडनी में भी मैच होंगे। इसके बाद 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज में नहीं खेल पाना निराशाजनक है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्टेडियम खचाखच भरे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही इस सीरीज को लेकर काफी उत्साह बना हुआ है। इस तरह की सीरीज में नहीं खेल पाना वास्तव में निराशाजनक होता है।’’ बहरहाल, उन्होंने कार्यवाहक कप्तान मिचेल मार्श के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया को जिस दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए, उस पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा, ‘‘ये तीन मैच हैं जिन्हें आप जीतना चाहते हैं, लेकिन साथ ही यह उन युवा खिलाड़ियों को मौका देने से जुड़ा है जिन्होंने अभी तक विश्व कप नहीं खेला है। हमें विश्व कप से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी 15 सदस्यीय टीम क्या होगी और हम इसके लिए अच्छी स्थिति में हैं।’’

तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क के टेस्ट करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बारे में कमिंस ने कहा कि वह इस फैसले के पीछे की सोच को समझते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पता था कि स्टार्की के दिमाग में टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेने का विचार काफी समय से था। तीनों प्रारूपों में खेलना कठिन है। वह मुझसे कुछ साल बड़े हैं और उन्होंने 100 टेस्ट मैच भी खेले हैं।’’ कमिंस ने कहा, ‘‘वह टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देना चाहते हैं। उनका टी20 करियर शानदार रहा है। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो स्टार्की जैसा प्रदर्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जगह ले सकते हैं।’’

