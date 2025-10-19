पर्थ ODI में नाकाम क्या हुए रोहित शर्मा और कोहली, सोशल मीडिया पर मिलने लगी संन्यास की नसीहत

संक्षेप: करीब 8 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने उतरे रोहित शर्मा और विराट कोहली इस मैच में नाकाम क्या हुए, सोशल मीडिया पर कई यूजर उन्हें संन्यास ले लेने की नसीहत देने लगे। कोई कह रहा कि वे भारतीय टीम को बर्बाद कर रहे हैं तो कोई कह रहा कि खुद ही संन्यास क्यों नहीं ले लेते।

भारत में क्रिकेट को लेकर जुनून जगजाहिर है। यहां हर कोई तो क्रिकेट एक्सपर्ट है। ऐसे एक्सपर्ट कि सचिन तेंदुलकर तक को सिखा दें कि बल्ला कैसे पकड़ते हैं। कुल मिलाकर भारतीय क्रिकेट प्रशंसक बहुत भावुक होते हैं। सफलता पर सिर आंखों पर बिठा लेते हैं और सिर्फ एक मैच की नाकामी पर ही स्टार खिलाड़ी बोझ लगने लगता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच को ही देख लीजिए। करीब 8 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने उतरे रोहित शर्मा और विराट कोहली इस मैच में नाकाम क्या हुए, सोशल मीडिया पर कई यूजर उन्हें संन्यास ले लेने की नसीहत देने लगे।

दोनों दिग्गजों को कोई टीम इंडिया पर बोझ बता रहा तो कोई नसीहत दे रहा कि बीसीसीआई रिटायर होने के लिए कहे, उससे पहले ही इज्जत से रिटायरमेंट ले लो। कोई ये कह रहा कि वे भारतीय टीम को बर्बाद कर रहे हैं तो कोई कह रहा कि कब तक अतीत की उपलब्धियों के नाम पर टीम में बने रहोगे और किसी युवा की जगह खराब करोगे।

बारिश से प्रभावित मैच को 50-50 ओवर से घटाकर 26-26 ओवर का करना पड़ा। भारत ने 26 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए। डकवर्थ लुइस नियम के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को 26 ओवर में जीत के लिए 131 रन का संशोधित लक्ष्य मिला जिसे उसने 29 गेंद बाकी रहते सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस तरह तीन वनडे मैच की सीरीज में मेजबान टीम ने 1-0 की अहम बढ़त बना ली है।

पर्थ वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली की नाकामी से नाराज होकर ज्ञान देने वाले यूजर ये भूल गए कि भारत ने इससे पहले जो अपना आखिरी वनडे खेला था, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा ही रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उन्होंने मैचविनिंग फिफ्टी जड़ी थी। तब रोहित शर्मा कप्तान थे और फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। विराट कोहली का बल्ला भी खूब गरजा था और वह चैंपियंस ट्रॉफी के टॉप स्कोरर में से एक थे।