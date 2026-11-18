धोनी के रिटायरमेंट पर रोहित और बुमराह का रिएक्शन, जस्सी बोले- आप मेरे फेवरिट क्रिकेटर और…
धोनी के रिटायरमेंट पर रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का रिएक्शन आया है। रोहित ने कहा है कि आपके साथ खेलकर अच्छा लगा, जबकि बुमराह ने धोनी को अपना पसंदीदा क्रिकेटर बताया।
महेंद्र सिंह धोनी आपको अब मैदान पर बल्ले के साथ और दस्तानों के साथ कभी नजर नहीं आएंगे। साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले एमएस धोनी ने अब आईपीएल को भी अलविदा कह दिया है। धोनी अब पूरी तरह क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। धोनी के रिटायरमेंट पर मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का रिएक्शन आया है। रोहित ने कहा है कि आपके साथ खेलकर अच्छा लगा, जबकि बुमराह ने कहा कि धोनी उनके सबसे पसंदीदा क्रिकेटर और इंसान रहे हैं।
रोहित शर्मा ने एमएस धोनी के साथ आईपीएल की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "धोनी भाई, शानदार IPL करियर के लिए बधाई। इतने सालों में आपके साथ मैदान पर खेलना और बहुत सारी यादें शेयर करना मजेदार रहा। बहुत सम्मान!" रोहित वैसे तो कभी आईपीएल में एमएस धोनी के साथ नहीं खेले, लेकिन उनके खिलाफ जरूर खेले हैं। रोहित ही ऐसे शख्स हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार धोनी को बतौर कप्तान आईपीएल में हराया है।
वहीं, जसप्रीत बुमराह ने धोनी के रिटायरमेंट पर इंस्टा स्टोरी शेयर की। धोनी के साथ फोटो शेयर करके बुमराह ने लिखा, “मेरा पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी और वह इंसान जिसे मैं सबसे ज़्यादा मानता था। सभी यादों के लिए धन्यवाद और आगे क्या होने वाला है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।” बुमराह के इंटरनेशनल करियर की शुरुआत धोनी की कप्तानी में ही हुई थी।
2025 में धोनी खेले थे आखिरी मैच
आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2025 में आखिरी बार एमएस धोनी ने आईपीएल मैच खेला था। 2026 के सीजन में वे चोट के कारण नहीं खेल पाए थे। आखिर में वे फिट हो गए थे, लेकिन फिर टीम प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाई थी तो उन्होंने टीम से दूर रहना ही उचित समझा था। धोनी अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में नजर आएंगे, लेकिन इस बार वे खिलाड़ी के तौर पर टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वे डगआउट में बैठकर गेम को चलाएंगे। इसकी जानकारी खुद चेन्नई सुपर किंग्स ने दी है।
आईपीएल 2027 के रिटेंशन डे के आखिरी दिन चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बात का ऐलान किया कि प्लेयर के तौर पर एमएस धोनी का सफर समाप्त हो गया है। उन्हें अब सीएसके का टीम मेंटॉर बनाया गया है। आईपीएल 2027 से ही वे इसकी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। अगर वे ऑक्शन के दौरान ऑक्शन टेबल पर नजर आएं तो हैरान मत होना, क्योंकि वे अब टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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