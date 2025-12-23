T20 World Cup 2026 टीम से कटा शुभमन गिल का पत्ता कटा, रोबिन उथप्पा बोले- भारतीय क्रिकेट अब...
साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में 3 मैचों में शुभमन गिल के बल्ले से 32 रन आए थे। इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम चुनी गई और वह उस टीम का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में रोबिन उथप्पा हैरान हैं।
T20 World Cup 2026 के लिए भारत की टीम में शुभमन गिल और जितेश शर्मा को जगह नहीं मिली है, जो कि काफी समय से टीम के साथ थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और सिलेक्शन कमिटी के इस फैसले से पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोबिन उथप्पा हैरान हैं। शुभमन गिल का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलना पक्का लग रहा था, क्योंकि वे टी20 टीम के वाइस कैप्टन नियुक्त किए गए थे, लेकिन फॉर्म और कॉम्बिनेशन की वजह से शुभमन गिल और जितेश शर्मा का पत्ता कट गया।
पिछले 15 मैचों में 24.25 के औसत से शुभमन गिल ने 291 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 137 के करीब था। वहीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में 3 मैचों में उनके बल्ले से 32 रन बनाए। आखिरी मैच में वे इंजरी की वजह से नहीं खेले। ईशान किशन को बैकअप ओपनर और ओपनर के तौर पर चुन लिया गया है, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धमाल मचाया था। वहीं, विकेटकीपर जितेश शर्मा की जगह फिनिशर रिंकू सिंह को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में जगह दी गई है।
अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए रोबिन उथप्पा ने कहा कि भारतीय क्रिकेट इस समय एक अजीब जगह है, जहां अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। उनका कहना है कि गिल से वाइस कैप्टेंसी छीन जा सकती थी, लेकिन टीम में उनको होना चाहिए था। उन्होंने कहा, "इंडियन क्रिकेट। यह एक अजीब जगह है, दोस्तो। यह एक अजीब जगह है। आपको लगता है कि क्या हो सकता है, इसका कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है और टीम अनाउंस हो जाती है। मैं यह नहीं कह रहा कि टीम एक बेहतरीन टीम नहीं है। यह एक बेहतरीन टीम है। यह एक शानदार टीम है, लेकिन दिल जरूर टूटते हैं और यह अच्छा नहीं लगता, और जिसने भी कभी क्रिकेट खेला है, वह जानता होगा कि शुभमन के लिए यह कैसा लगता है और जितेश के लिए यह कैसा लगता है और यह दिल तोड़ने वाला है। मैं उनके साथ हमदर्दी रखता हूं।"
'वे वनडे और टेस्ट के कप्तान हैं'
उथप्पा आगे बोले, "दूसरी तरफ, शुभमन गिल के लिए आपको बुरा लगना चाहिए, क्योंकि वह टेस्ट टीम के कप्तान हैं, वनडे टीम के कप्तान हैं। मुझे लगा कि सबसे बुरी हालत में, किसी और को वाइस कैप्टन बनाया जाएगा, लेकिन उसे टीम में जगह मिल जाएगी, शायद 11 में नहीं, लेकिन उसे तीसरे ओपनर के तौर पर टीम में जगह मिल जाएगी, क्योंकि जितेश ने कुछ गलत नहीं किया। उसने जितने मौके मिले है, उनमें अच्छा किया है।"