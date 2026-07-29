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वैभव सूर्यवंशी बन जाएंगे भारत के 'डॉन ब्रैडमैन'? भारतीय दिग्गज का दावा सुनकर हिल गई दुनिया

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोबिन उथप्पा ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की और उनकी तुलना सर डॉन ब्रैडमैन से भी कर दी। उथप्पा ने कहा है कि दोनों में टेक्निक की समानता है। वैभव सूर्यवंशी कभी lbw आउट नहीं होते हैं।

vaibhav sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी शॉट खेलते हुए

इंग्लैंड के दौरे पर फेल हुए वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे में कमाल की बल्लेबाजी की और एक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहने के अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे। 15 साल का यह बच्चा लगातार सूर्खियां बटोर रहा है। इस बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर रोबिन उथप्पा ने तो उनकी तुलना ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, बल्कि दुनिया के सर्वकालिक महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन से कर दी है। दुनिया के टॉप गेंदबाजों को निशाना बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2026 के प्रदर्शन का सीधा इनाम मिला था और वे टी20 टीम में जगह पाने में सफल रहे थे।

उथप्पा ने कहा है कि अभी यह अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी कि सूर्यवंशी कितना आगे जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने माना कि इस टीनएजर की बैटिंग टेक्निक उन्हें खेल के अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक की याद दिलाती है। महान खिलाड़ी से उनकी तुलना करने से पहले सब्र रखने की सलाह भी उन्होंने दी, लेकिन डॉन ब्रैडमैन और वैभव के बीच की समानताएं उथप्पा ने बताईं और उनमें से एक टेक्निकल समानता है, जो उनमें सबसे अलग थी।

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वैभव की टेक्निक ब्रैडमैन जैसी- उथप्पा

रोबिन उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "अभी यह कहना मुश्किल है। हमने अभी तक गेंदबाजों को वैभव की बैटिंग पर रिस्पॉन्स करते नहीं देखा है। लोग अभी उसकी बैटिंग के तरीके को समझ रहे हैं। इसलिए हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा, क्योंकि जब ब्रैडमैन जिस तरह से बैटिंग करते थे, तो वे बॉडीलाइन का इस्तेमाल करते थे। वैभव की टेक्निक ब्रैडमैन जैसी ही है, जहां वह लगभग कभी LBW आउट नहीं हुए।"

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ब्रैडमैन का टेस्ट रिकॉर्ड बेजोड़ है। खासकर औसत के मामले में उनके आसपास भी कोई नजर नहीं आता है। 52 टेस्ट मैचों में उन्होंने कुल 6996 रन बनाए थे। उनका औसत 99.94 का था, जिसमें 29 शतक और 13 अर्धशतक शामिल थे। 12 दोहरे शतक और 3 तिहरे शतक भी उन्होंने जड़े थे। उथप्पा ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी अगर अपनी बेखौफ बल्लेबाजी में 40 से ज्यादा का औसत रखते हैं तो यह बड़ी बात होगी।

ब्रैडमैन का औसत क्या फिर भी इतना होता?

उन्होंने आगे कहा, "अगर वैभव अपने स्ट्राइक रेट के साथ 40 के आस-पास का एवरेज बनाए रख सकता है, तो उसे आउटलायर माना जा सकता है। यह देखना भी दिलचस्प होता कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हुआ होता और ब्रैडमैन ने 30 टेस्ट और खेले होते, तो क्या उसका एवरेज अब भी 99 या 100 से ज्यादा होता?"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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