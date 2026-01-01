टेस्ट क्रिकेट में 'धैर्य' की कमी से उथप्पा चिंतित: स्टीव स्मिथ और जो रूट को दी पुजारा-रहाणे की तरह खेलने की सलाह
मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) जैसी चुनौतीपूर्ण और सीम के अनुकूल पिचों पर आधुनिक बल्लेबाजों के संघर्ष को देखते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने स्टीव स्मिथ और जो रूट जैसे दिग्गजों को एक कड़ा संदेश दिया है। उथप्पा का मानना है कि वर्तमान दौर की बल्लेबाजी में 'धैर्य' की भारी कमी हो गई है, जिसके कारण चुनौतीपूर्ण पिचें अक्सर अनप्लेएबल नजर आती हैं, जबकि वास्तव में वे केवल कठिन होती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि तकनीक और मानसिक मजबूती के साथ इन पिचों पर भी टिकना संभव है और बल्लेबाजों को संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
उथप्पा ने चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को एक आदर्श 'टेंपलेट' के रूप में पेश किया है, जिनकी बल्लेबाजी अनुशासन और समय पर भरोसा करने पर टिकी होती है। उनका मानना है कि ऐसी पिचों पर 300 से अधिक रन की उम्मीद करने के बजाय बल्लेबाजों को अनुशासन और विधि के साथ खेलना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि यहां 250 रन भी एक मजबूत स्कोर हो सकता है। उनके अनुसार, यदि खिलाड़ी का डिफेंस मजबूत हो और दिमाग स्पष्ट रहे तो वह सबसे कठिन स्पेल से भी बच सकता है और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा सकता है।
दो दिन में ही समाप्त हो रहे टेस्ट मैच और बल्लेबाजों में धैर्य की कमी से नाराज और टेस्ट क्रिकेट के भविष्य से चिंतित उथप्पा ने कहा, "देखिये, यह एक विरोधाभासी स्थिति है। ऐसा नहीं है कि यह एक असंभव विकेट है, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आज जिस तरह से क्रिकेट खेला जाता है, हमें ये पिचें खराब लगती हैं। अगर आपके पास सही तकनीक, सही मानसिकता और लड़ने का जज्बा है, तो आप समाधान निकाल लेंगे। इसे पुजी (पुजारा) और रहाणे की तरह खेलें। आपको संघर्ष करना होगा।"
उथप्पा ने जो रूट के ब्रिसबेन टेस्ट में संघर्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां इंग्लैंड का यह स्टार बल्लेबाज पूरी तरह 'खोया हुआ' नजर आया। रूट को समझ ही नहीं आ रहा था कि उस पिच पर अटैकिंग क्रिकेट खेला जाए या डिफेंस किया जाए और इसी दुविधा में उन्होंने अपना विकेट गवां दिया। उथ्थपा ने अफसोस जताते हुए कहा कि आज मनोरंजन के नाम पर एशेज जैसे मैच दो दिनों में खत्म हो रहे हैं, जो खेल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि टेस्ट क्रिकेट केवल 'त्वरित इरादे' (instant intent) का खेल बन गया, तो यह उस सहनशक्ति और दबाव झेलने की क्षमता को खो देगा जो इसे अन्य प्रारूपों से अलग बनाती है। उथप्पा के अनुसार, एक बार जब बल्लेबाजों को समाधान मिलना बंद हो जाएगा, तो प्रारूप अपनी प्रासंगिकता खोने लगेगा।
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी एशेज सीराज का पांचवां और आखिरी मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में शनिवार 4 जनवरी से खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को जीत चुका है और वह इंग्लैंड को 4-1 से हराने के इरादे से उतरेगा। वहीं, चौथे टेस्ट में शानदार जीत के बाद बेन स्टोक्स की टीम सीरीज का दूसरा मैच जीतकर सम्मानजनक स्थिति के साथ ऑस्ट्रेलिया से विदा लेना चाहेगी।