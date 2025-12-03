Cricket Logo
विराट कोहली, रोहित शर्मा को मत रोको; श्रीसंत ने वर्ल्ड कप के लिए की गौतम गंभीर से अपील

विराट कोहली, रोहित शर्मा को मत रोको; श्रीसंत ने वर्ल्ड कप के लिए की गौतम गंभीर से अपील

संक्षेप:

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत भी टीम इंडिया के 2027 वर्ल्ड कप के रोडमैप को लेकर चल रही बहस में कूद गए हैं। उन्होंने हेड कोच गौतम गंभीर से अपील की है कि विराट कोहली और रोहित कोहली को रोकने की कोशिश ना करें। दोनों मौजूदा समय में खेल रहे ज्यादातर खिलाड़ियों से हजार गुना बेहतर हैं।

Wed, 3 Dec 2025 11:11 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान
भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत भी टीम इंडिया के 2027 वर्ल्ड कप के रोडमैप को लेकर चल रही बहस में कूद गए हैं। उन्होंने हेड कोच गौतम गंभीर से अपील की है कि विराट कोहली और रोहित कोहली को रोकने की कोशिश ना करें। दोनों मौजूदा समय में खेल रहे ज्यादातर खिलाड़ियों से हजार गुना बेहतर हैं।

श्रीसंत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था लेकिन अब नजर नहीं आ रहा। वीडियो में वह गौतम गंभीर से अपील करते दिख रहे थे, 'गौतम भाई आप कोच हो, आप किसी को मत रोका। स्पेशली रो-को को मत रोको। रोहित और विराट का जो रिकॉर्ड है बेहतरीन है और जब तक वो खेलना चाहते हैं उनको खेलने दो क्योंकि वे अभी खेल रहे ज्यादातर खिलाड़ियों से हजार गुना बेहतर हैं।'

श्रीसंत आगे कहते हैं,'इसलिए मैं बस इतना कहना कहना चाहता हूं कि रो-को ऑल द वेरी बेस्ट। और गौती, प्लीज इन दिग्गजों को मत रोकिए।'

विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं और उनका फोकस अब सिर्फ ओडीआई पर है। इस फॉर्मेट में वो शानदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दोनों चैंपियंस ट्रॉफी के करीब 7 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने उतरे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जब वनडे टीम का ऐलान हुआ तो रोहित शर्मा पूर्व कप्तान हो चुके थे।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम के ऐलान के साथ ही माहौल कुछ ऐसा बन गया कि बहस छिड़ गई कि दोनों दिग्गज अब आगे वनडे टीम में जगह बना पाएंगे भी या नहीं। उनके ओडीआई भविष्य को लेकर पूछे गए सवालों पर गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर कुछ भी साफ-साफ कहने के बजाय 'भविष्य नहीं, वर्तमान' की रट लगा रहे थे। उससे भी दोनों दिग्गजों के ओडीआई भविष्य पर संदेह के बादल और गहरे होने लगे थे।

ऑस्ट्रेलिया में जब कोहली शुरुआती दोनों मैचों में बिना खाता खोले आउट हुए तो उनके भविष्य को लेकर तरह-तरह की बातें होने लगीं। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा कोई साधारण खिलाड़ी तो हैं नहीं। कोहली ने आखिरी मैच में शानदार नाबाद अर्धशतक जड़ा। रोहित शर्मा ने जबरदस्त नाबाद शतक जड़ा और भारत को जिताया। हिटमैन तो प्लेयर ऑफ द मैच के साथ-साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए।

उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा सीरीज के पहले वनडे में भी दोनों दिग्गजों ने अपने शानदार खेल से भारत को जिताया। विराट कोहली ने शतक और रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़ा। कोहली प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। वक्त कुछ ऐसा बदला कि अब ओडीआई में इन दोनों के भविष्य से ज्यादा कोच गौतम गंभीर के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

