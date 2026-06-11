रियान पराग के कंधे की हुई सर्जरी, लंबे समय के लिए रहेंगे क्रिकेट के मैदान से दूर; फैंस को दिया अपडेट

भारतीय क्रिकेटर रियान पराग के दाहिने कंधे की सफल सर्जरी हुई है। गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए ये जानकारी शेयर की। उन्हें पूरी तरह फिट होने में काफी समय लगने वाला है।

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग की गुरुवार को दाहिने कंधे की सर्जरी हो गई। फ्रेंचाइजी को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 सत्र के प्लेऑफ में पहुंचाने वाले पराग की सर्जरी डॉक्टर दिनशॉ परदीवाला की निगरानी में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हुई। यह ऑलराउंडर जल्द ही बेंगलुरु में बीसीसीआई के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में उपचार के बाद उबरने की प्रक्रिया शुरू करेगा। उनके अगस्त के तीसरे सप्ताह में दलीप ट्रॉफी के साथ शुरू होने वाले 2026-27 घरेलू सत्र के शुरूआती हिस्से से बाहर रहने की संभावना है।

बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ''फिलहाल उनकी वापसी के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है क्योंकि पूरा ध्यान उनके पूरी तरह ठीक होने पर है। '' पराग को पहले दांबुला में चल रही त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारत ए का उप-कप्तान बनाया गया था, लेकिन मांसपेशियों की चोट के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया था।

अब एक अलग चुनौती असम के इस 24 वर्षीय क्रिकेटर ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, ''कंधे की सर्जरी हो गई और सबकुछ अच्छा रहा। पिछले दो वर्षों ने मुझे इस तरह परखा है जिनकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। कुछ अच्छे दिन थे, कुछ निराशाजनक दिन थे। अब एक अलग चुनौती आती है जिसमें सर्जरी से उबरने की प्रक्रिया, रिहैबिलिटेशन शामिल है। जल्द ही उसके लिए वापसी करूंगा जो मुझे पसंद है। '' त्रिकोणीय सीरीज के लिए पराग की जगह रुतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया।

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग को आईपीएल 2026 के दूसरे हाफ में हैमस्ट्रिंग की समस्या हुई थी। जिसके कारण वह लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले से बाहर हो गए थे। हालांकि वह मुंबई इंडियंस के खिलाफ आखिरी लीग मैच में वापस आए लेकिन उन्होंने बताया कि वह पूरी तरह फिट नहीं है। पराग एलिमिनेटर और क्वालीफायर-2 में भी खेले थे। हालांकि इस दौरान उन्हें दिक्कत हुई। ईएसपीएनक्रिकइंफो के मुताबिक पराग बीसीसीआई की मेडिकल टीम के साथ इस समस्या को मैनेज कर रहे थे और सर्जरी को एक विकल्प के रूप में रखा गया था। डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि वह सर्जरी को तब तक टाल सकते हैं, जब तक यह उनके प्रदर्शन पर असर ना डाले। लेकिन मेडिकल टीम से सलाह लेने के बाद पैराग ने सर्जरी कराने का फैसला लिया।

बीसीसीआई ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा था, ''पुरुष चयन समिति ने श्रीलंका में होने वाली आगामी तीन देशों की श्रृंखला के लिए भारत ए टीम में रुतुराज गायकवाड़ को शामिल किया है। उन्होंने उप-कप्तान रियान पराग की जगह ली है जो हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण इस श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। ‘’

तीन देशों की सीरीज के लिए भारत ए टीम: