Riyan Parag is the reason Ex CSK batter Subramaniam Badrinath weighs in on Sanju Samson trade rumours ahead IPL 2026 इस प्लेयर की वजह राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने को मजबूर हैं संजू सैमसन! CSK के पूर्व ओपनर ने बताया नाम, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Riyan Parag is the reason Ex CSK batter Subramaniam Badrinath weighs in on Sanju Samson trade rumours ahead IPL 2026

इस प्लेयर की वजह राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने को मजबूर हैं संजू सैमसन! CSK के पूर्व ओपनर ने बताया नाम

संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड होने की चर्चा क्यों है और वह कौन सा खिलाड़ी है, जिसके कारण सैमसन को राजस्थान की टीम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? इसके बारे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 01:41 PM
share Share
Follow Us on
इस प्लेयर की वजह राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने को मजबूर हैं संजू सैमसन! CSK के पूर्व ओपनर ने बताया नाम

चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व बल्लेबाज सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने संजू सैमसन को लेकर बड़ा दावा किया है। सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने बताया है कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने पर मजबूर क्यों हो रहे हैं? सैमसन को ट्रेड किए जाने की रिपोर्ट्स हैं। इसी वजह से एस बद्रीनाथ ने बताया है कि सैमसन ऐसा क्यों कर रहे हैं? जबकि वह कई साल से टीम के साथ हैं और टीम के कप्तान भी हैं। बद्रीनाथ ने दावा किया है कि रियान पराग की वजह से वह टीम को छोड़ना चाहते हैं और यह सीधे तौर पर कप्तानी से जुड़ा मामला है।

पहले ऐसी खबरें आई थीं कि विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन कहीं और जाने की सोच रहे हैं। क्रिकबज के अनुसार, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने ओपनर के तौर पर छाप छोड़ी है। ऐसे में संजू सैमसन को तीसरे नंबर पर खेलना पड़ा, जहां खेलने के लिए वे दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि टीम इंडिया के लिए वे ओपनिंग कर रहे हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने सुझाव दिया कि कप्तानी और ओपनिंग स्लॉट ही वजह हैं, जो उनके इस टीम को छोड़नी की हो सकती है।

ये भी पढ़ें:वॉर्नर ने तोड़ा विराट का ये बड़ा रिकॉर्ड, T20 क्रिकेट में हासिल की ये मुकाम

बद्रीनाथ ने सवाल किया, "मुझे लगता है कि रियान पराग ही इसकी वजह हैं। अगर आप उन्हें कप्तानी के लिए चुनते हैं, तो सैमसन जैसे खिलाड़ी के बने रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?" पिछले सीजन में सैमसन की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, जिसके कारण उन्हें कुछ मैचों से बाहर होना पड़ा था, जिसके बाद रियान पराग को कप्तानी सौंपी गई। हालांकि, सीजन का अंत खराब रहा और राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर रही।

चेन्नई के पूर्व क्रिकेटर द्वारा उठाया गया एक और बड़ा सवाल यह है कि अगर सीएसके के साथ ट्रेड होता है तो प्लेइंग इलेवन में सैमसन की जगह क्या होगी? उन्होंने कहा, "अगर संजू सैमसन सीएसके में आते हैं, तो वे एमएस धोनी के लिए एकदम सही विकल्प हो सकते हैं। सैमसन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो बल्लेबाजी क्रम में शीर्ष तीन या चौथे स्थान पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। वह प्लेइंग इलेवन में पांचवें या छठे नंबर पर फिट नहीं बैठ सकते। सीएसके प्लेइंग इलेवन के इन क्षेत्रों में मजबूत है। म्हात्रे, गायकवाड़ और ब्रेविस टॉप 4 में सेटल हैं।"