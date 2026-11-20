वैभव सूर्यवंशी का नहीं चला जादू, राइजिंग स्टार्स एशिया कप में नेपाल के खिलाफ खेली धीमी पारी
वैभव शुक्रवार को नेपाल के खिलाफ मुकाबले में 32 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में तिलक और कुशाग्र के शतक की मदद से 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 332 रन बनाए।
युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी शुक्रवार को राइजिंग स्टार्स एशिया कप में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। आक्रामक बैटिंग के लिए मशहूर वैभव बड़ी पारी खेलने की मंशा के साथ उतरे थे लेकिन धीमी पारी खेलकर आउट हो गए। नेपाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने अच्छी शुरुआत दिलाई लेकिन तेजी से रन बनाने के चक्कर में अभिषेक ने अपना विकेट गंवा दिया। वहीं वैभव भी 11वें ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए।
वैभव ने खेली धीमी पारी
पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम को छठे ओवर में अभिषेक शर्मा के रूप में झटका लगा। नंनद यादव ने स्टार सलामी बल्लेबाज को बड़ा शॉट मारने के प्रयास में कैच आउट करवाया। आयुष बडोनी सातवें ओवर में स्टंप आउट हुए। दो विकेट जल्दी गिरने के बाद फैंस को वैभव सूर्यवंशी से काफी उम्मीद थी लेकिन वह ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और 11वें ओवर में पवन ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने 32 गेंद में 26 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और एक छक्का लगाया।
वैभव सूर्यवंशी का ये साल शानदार रहा है। वह अंडर-19 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे और टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने सात मैचों में 439 रन बनाए। उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंद में 175 रन की धमाकेदार पारी खेली। इसके बाद आईपीएल 2026 में उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन किया और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 16 मैचों में 776 रन बनाए। उन्होंने ऑरेन्ज कैप जीता।
भारत ने नबाए 332 रन
नेपाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला उस समय तक सही नजर आ रहा था जब भारत ने 42 रन तक अपने तीन विकेट गंवा दिए थे। अभिषेक शर्मा नौ, आयुष बदौनी दो और वैभव सूर्यवंशी 26 रन बनाकर आउट हुए।15 ओवर के बाद, भारत की हालत खराब थी। वे बचने के लिए लड़ रहे थे। फिर तिलक और कुमार ने मिलकर इनिंग संभाली और सिर्फ सिंगल्स लेने पर ध्यान दिया। वे सेट हो गए और फिर बॉलिंग पर टूट पड़े।
दोनों बैट्समैन अपनी-अपनी लय में आ गए। और नेपाल के बॉलर्स की खूब धुनाई हुई। कुमार कुशाग्र ने अपना पहला शतक बनाया और उसके बाद वर्मा ने। उनके आउट होने के बाद नेपाल ने कुछ विकेट तो लिए लेकिन रन बनाने की रफ्तार कम नहीं हुई। सूर्यांश शेडगे (नाबाद 36) ने एक शानदार पारी खेली और इंडिया ने 330 का आंकड़ा पार कर लिया। सूर्यांश शेडगे ने आखिरी ओवर में दो छक्के सहित कुल 14 गेंदों में चार छक्के मारे।
कुमार कुशाग्र ने 102 गेंदों पर 117 रन में 10 चौके और पांच छक्के मारे जबकि तिलक ने 113 गेंदों पर 107 रन में छह चौके और चार छक्के मारे। नेपाल की तरफ से ललित राजबंशी और संदीप लैमीछाने ने तीन-तीन विकेट लिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी