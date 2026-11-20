वैभव शुक्रवार को नेपाल के खिलाफ मुकाबले में 32 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में तिलक और कुशाग्र के शतक की मदद से 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 332 रन बनाए।

युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी शुक्रवार को राइजिंग स्टार्स एशिया कप में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। आक्रामक बैटिंग के लिए मशहूर वैभव बड़ी पारी खेलने की मंशा के साथ उतरे थे लेकिन धीमी पारी खेलकर आउट हो गए। नेपाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने अच्छी शुरुआत दिलाई लेकिन तेजी से रन बनाने के चक्कर में अभिषेक ने अपना विकेट गंवा दिया। वहीं वैभव भी 11वें ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए।

वैभव ने खेली धीमी पारी पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम को छठे ओवर में अभिषेक शर्मा के रूप में झटका लगा। नंनद यादव ने स्टार सलामी बल्लेबाज को बड़ा शॉट मारने के प्रयास में कैच आउट करवाया। आयुष बडोनी सातवें ओवर में स्टंप आउट हुए। दो विकेट जल्दी गिरने के बाद फैंस को वैभव सूर्यवंशी से काफी उम्मीद थी लेकिन वह ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और 11वें ओवर में पवन ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने 32 गेंद में 26 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और एक छक्का लगाया।

वैभव सूर्यवंशी का ये साल शानदार रहा है। वह अंडर-19 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे और टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने सात मैचों में 439 रन बनाए। उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंद में 175 रन की धमाकेदार पारी खेली। इसके बाद आईपीएल 2026 में उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन किया और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 16 मैचों में 776 रन बनाए। उन्होंने ऑरेन्ज कैप जीता।

भारत ने नबाए 332 रन नेपाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला उस समय तक सही नजर आ रहा था जब भारत ने 42 रन तक अपने तीन विकेट गंवा दिए थे। अभिषेक शर्मा नौ, आयुष बदौनी दो और वैभव सूर्यवंशी 26 रन बनाकर आउट हुए।15 ओवर के बाद, भारत की हालत खराब थी। वे बचने के लिए लड़ रहे थे। फिर तिलक और कुमार ने मिलकर इनिंग संभाली और सिर्फ सिंगल्स लेने पर ध्यान दिया। वे सेट हो गए और फिर बॉलिंग पर टूट पड़े।

दोनों बैट्समैन अपनी-अपनी लय में आ गए। और नेपाल के बॉलर्स की खूब धुनाई हुई। कुमार कुशाग्र ने अपना पहला शतक बनाया और उसके बाद वर्मा ने। उनके आउट होने के बाद नेपाल ने कुछ विकेट तो लिए लेकिन रन बनाने की रफ्तार कम नहीं हुई। सूर्यांश शेडगे (नाबाद 36) ने एक शानदार पारी खेली और इंडिया ने 330 का आंकड़ा पार कर लिया। सूर्यांश शेडगे ने आखिरी ओवर में दो छक्के सहित कुल 14 गेंदों में चार छक्के मारे।