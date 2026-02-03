पाकिस्तान ए टीम 15 फरवरी को भारत से मैच खेलने के लिए तैयार, राइजिंग स्टार्स एशिया कप में होगी टक्कर

संक्षेप: पाकिस्तान सरकार ने पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है, लेकिन महिलाओं के क्रिकेट पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। पाकिस्तान महिला ए टीम राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारत की टीम से 15 फरवरी को भिड़ेगी।

भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से टी20 विश्व कप का आगाज होने जा रहा है। ज्यादातर टीमें अपने-अपने मुकाबलों के लिए जमकर तैयारी कर रही हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को होने वाला मुकाबला सवालों के घेरे में है। पाकिस्तान सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ खेलने की अनुमति नहीं दी है, ऐसे में इस मुकाबले के आयोजन को लेकर आईसीसी और पीसीबी के बीच खींचतान जारी है। इस बीच भारत और पाकिस्तान की महिला खिलाड़ियों के बीच भी 15 फरवरी को ही मुकाबला होने वाला है लेकिन पाकिस्तान द्वारा पुरुष क्रिकेट के मैच का बहिष्कार करने के फैसले का महिलाओं के क्रिकेट पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है।

पाकिस्तान सरकार ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है, लेकिन महिलाओं के क्रिकेट पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। पाकिस्तान महिला A टीम राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारत महिला A से 15 फरवरी को भिड़ने के लिए तैयार है। ये मुकाबला बैंकॉक में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसी दिन (जिस दिन बहिष्कार की घोषणा हुई) महिला A टीम का स्क्वॉड जारी किया और कोई बहिष्कार या वापसी का निर्देश नहीं दिया गया है। ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान महिला A टीम को अभी तक किसी तरह का कोई बॉयकॉट या विरोध का आदेश नहीं मिला है, और तैयारी सामान्य रूप से चल रही है।

आईसीसी ने पाकिस्तान सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर भारत के मुकाबले को बॉयकॉट करने को लेकर बयान जारी किया। आईसीसी ने एक बयान जारी कर 'चुनिंदा भागीदारी' पर चिंता व्यक्त करते कहा कि ऐसा रुख एक वैश्विक खेल आयोजन के सिद्धांतों के साथ मेल नहीं खाता है। आईसीसी ने कहा, “हालांकि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) से आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहा है, लेकिन चुनिंदा भागीदारी की यह स्थिति एक वैश्विक खेल आयोजन के मूल सिद्धांत के साथ मेल खाना मुश्किल है, जहां सभी क्वालिफाइड टीमों से स्पर्धा कार्यक्रम के अनुसार समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद की जाती है।”