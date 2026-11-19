वैभव सूर्यवंशी-अभिषेक शर्मा जैसे सुपरस्टार जलवा दिखाने के लिए तैयार, राइजिंग स्टार्स एशिया कप में नेपाल से टक्कर
इंडिया ए टीम शुक्रवार को राइजिंग स्टार्स एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत नेपाल के खिलाफ करने उतरेगी। टीम की कमान तिलक वर्मा के हाथ में है।
मेन्स एशिया कप 'राइजिंग स्टार्स' टूर्नामेंट में भारतीय टीम शुक्रवार को अपने अभियान की शुरुआत करेगी। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के पास वनडे प्रारूप में खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा जब सितारों से सजी भारतीय टीम राइजिंग स्टार्स एशिया कप में अपने अभियान का आगाज शुक्रवार को नेपाल के खिलाफ करेगी। भारतीय टीम में टी20 सितारे कप्तान तिलक वर्मा और फिनिशर रिंकू सिंह भी हैं । तिलक न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा थे लेकिन एक भी मैच नहीं खेल सके।
वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी नजरें
सभी की नजरें 15 वर्ष के सूर्यवंशी पर लगी होंगी जिन्होंने अंडर 19 और ए टीमों के लिये बड़ी पारियां खेली है । श्रीलंका में इस साल त्रिकोणीय सीरीज में उन्होंने 29 गेंद में 94 रन बनाये थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्हें बिहार की कप्तानी का भी मौका मिला। भारतीय टीम में प्रभसिमरन सिंह, फिट होकर वापसी कर रहे तेज गेंदबाज हर्षित राणा, प्रिंस यादव और हरफनमौला सूर्यांश शेडगे भी हैं ।
शेडगे, हर्ष दुबे और सूर्यवंशी ने पिछले साल भी यह टूर्नामेंट खेला था जब यह टी20 प्रारूप में खेला गया था । भारतीय टीम में से बाहर रिंकू के पास अपनी उपयोगिता साबित करने का यह शानदार मौका है । वहीं आयुष बडोनी घरेलू क्रिकेट के फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे जिन्हें रजत पाटीदार के नाम वापिस लेने के बाद ऐन मौके पर चुना गया।
नेपाल के लिए यह मैच अपनी प्रगति को मापने का एक अहम मौका है, क्योंकि उनका सामना ऐसी टीम से है जिसमें पहले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ चुके कई खिलाड़ी शामिल हैं। अनुशासित गेंदबाजी और दमदार बल्लेबाजी के दम पर नेपाल की टीम, जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही भारत पर दबाव बना सकती है। इस बीच, इंडिया ए की कोशिश होगी कि उसके खिलाड़ियों की व्यक्तिगत प्रतिभा एक शानदार सामूहिक प्रदर्शन में तब्दील हो। टीम की गहराई और अनुभव उसे कागजों पर मजबूत बनाते हैं, लेकिन उन्हें अति-आत्मविश्वास से बचना होगा - खासकर नेपाल जैसी टीम के खिलाफ, जो अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब है।
भारत ए टीम : तिलक वर्मा (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, रिंकू सिंह, कुमार कुशाग्र, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विपराज निगम, हर्ष दुबे, तनुष कोटियान, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अर्शद खान, आयुष बडोनी ।
नेपाल : संदीप लामिछाने (कप्तान), लोकेश बाम, बशीर अहमद, अर्जुन कुमल, नंदन यादव, पवन सराफ, ललित राजबंशी, कुशल भूर्तल, सोमपाल कामी, दीपक डुमरे, संदीप जोरा, अभिषेक गौतम, इशान पांडे, राशिद खान, देव खानाल।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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