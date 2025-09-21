Rishabh Pant will not be fully fit to play home series against West Indies and Australia tour फुट इंजरी से जूझ रहे ऋषभ पंत कब तक कर पाएंगे वापसी? जानें ताजा अपडेट, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rishabh Pant will not be fully fit to play home series against West Indies and Australia tour

फुट इंजरी से जूझ रहे ऋषभ पंत कब तक कर पाएंगे वापसी? जानें ताजा अपडेट

फुट इंजरी से जूझ रहे ऋषभ पंत को पूरी तरह ठीक होने में अभी 3 से 4 हफ्ते और लग सकते हैं। इस वजह से वह अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट की होम सीरीज में वापसी नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज में भी नहीं खेल पाएंगे।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 12:39 PM
share Share
Follow Us on
फुट इंजरी से जूझ रहे ऋषभ पंत कब तक कर पाएंगे वापसी? जानें ताजा अपडेट

स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अभी पैर की चोट से उबर नहीं पाए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो वह न सिर्फ अगले महीने वेस्टइंडीज के साथ 2 टेस्ट मैच की होम सीरीज से बाहर रहेंगे बल्कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी नहीं जा पाएंगे। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंत को चोट से पूरी तरह उबरने में अभी 3 से 4 और हफ्ते लग सकते हैं।

ऋषभ पंत इंग्लैंड दौरे पर चौथे टेस्ट के पहले दिन चोटिल हो गए थे। तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स की गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की और इस क्रम में वह पैर की उंगली में फ्रैक्चर करा बैठे। उस मैच में हालांकि वह बाद में टूटी हड्डी के साथ बल्लेबाजी करने उतरे थे।

दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक 27 साल के पंत अभी क्रिकेट खेलने लायक फिट नहीं हुए हैं। एशिया कप के ठीक बाद भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की होम सीरीज खेलनी है। दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक अहमदाबाद में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक दिल्ली में होगा।

वेस्टइंडीज के साथ होम सीरीज के बाद अक्टूबर में ही भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होगी। वहां दोनों टीमों के बीच 19 अक्टूबर से 3 एकदिवसीय मैच की सीरीज होगी। दूसरा वनडे 23 और तीसरा 25 अक्टूबर को खेला जाएगा। उसके बाद दोनों देशों के बीच 5 टी20 मैच की सीरीज होगी।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी मैच 8 नवंबर को ब्रिसबेन में है।

कब मैदान पर उतरेंगे ऋषभ पंत?

वेस्टइंडीज के साथ होम सीरीज और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी पंत नहीं खेलेंगे तब नवंबर में ही उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो सकेगी। नवंबर में दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है जिसमें 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 एकदिवसीय मैचों की सीरीज होनी है। उम्मीद की जा रही है कि ऋषभ पंत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए पूरी तरह फिट हो जाएंगे।

Rishabh Pant India Vs West Indies India Vs Australia
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |