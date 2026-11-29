ऋषभ पंत के खराब शॉट सिलेक्शन पर आर अश्विन ने अपना गुस्सा निकाला है। अश्विन ने कहा है कि पंत के बास टेस्ट में रेगुलर नंबर-4 बनने का टैलेंट है, मगर खराब फैसलों की वजह से वह वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो कर सकते हैं।

ऋषभ पंत भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के सबसे एक्साइटिंग खिलाड़ी है। जब वह मैदान पर होते हैं तो हर किसी की नजरें होती है। जब वह रन बनाते हैं तो हर किसी का दिल मोह लेते हैं। वहीं जब वह खराब शॉट खेलकर आउट होते हैं तो वह टीम के साथ-साथ फैंस को भी खूब निराश करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब भारतीय टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह ऐसा खराब शॉट खेलकर आउट हुए, जिसकी उस समय कोई जरूरत नहीं थी। जैकब डफी को प्रेशर में रखने के लिए वह लगातार उनपर प्रहार कर रहे थे, जब उन्होंने कदमों का इस्तेमाल कर उन्हें बड़ा शॉट मारना चाहा तो पंत को इसका खामियाजा विकेट खोकर उठाना पड़ा। पंत को ऐसे विकेट खोता देख कई क्रिकेट पंडित नाराज दिखे। आर अश्विन ने तो यह तक कह दिया कि यही वजह है कि पंत को टेस्ट टीम का कप्तान नहीं बनाया जाता।

हाल ही में न्यूजीलैंड दौरे पर उनके खराब शॉट सिलेक्शन पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पंत अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 9 शतक जड़ चुके हैं, वहीं 7 बार वह नर्वस 90s का शिकार बने हैं। अश्विन का मानना ​​है कि पंत में अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बनने की क्षमता है, लेकिन अपने फैसले लेने की वजह से वह अपनी क्षमता का पूरी तरह से एहसास नहीं कर पाए हैं।

ऋषभ पंत बन सकते थे रेगुलर नंबर-4 अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "पंत में दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बनने का टैलेंट है। लेकिन अगर उन्होंने अपने खेल को बेहतर बनाया होता और बेहतर फैसले लिए होते, तो वह भारत के लिए नंबर 4 पर रेगुलर हो सकते थे। वह देश की कप्तानी भी कर सकते थे। उनके फैसले लेने के तरीके ने उन्हें निराश किया है। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं।"

अश्विन ने आगे कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि ऋषभ पंत भारत के अब तक के सबसे टैलेंटेड टेस्ट बैट्समैन में से एक हैं। ज्यादातर बार, वह हाई-रिस्क शॉट खेलते हुए आउट हो जाते हैं। वह ट्रैक पर आते हैं, फील्ड के ऊपर से हिट करने की कोशिश करते हैं, और कैच हो जाते हैं क्योंकि फील्डर ठीक वहीं खड़े होते हैं जहं वह बॉल मारना चाहते हैं।

ऋषभ पंत का रिकॉर्ड हैरान कर देने वाला जब मैंने उनके टेस्ट शतक और उन मैचों के नतीजों को देखा, तो जीत की संख्या हैरानी की बात है कि बहुत कम थी। उस समय उन शतकों में से सिर्फ एक ही जीत में आया था। अगर आप गाबा में 89 रन की पारी को भी शामिल करें, जो जीत में भी आई थी, तो आप यह कह सकते हैं कि ऐसे दो या तीन उदाहरण हैं।