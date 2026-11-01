ऋषभ पंत न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे मैच से हुए बाहर, वापसी को लेकर संशय बरकरार
ऋषभ पंत न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे और आखिरी अनौपचारिक टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उन्हें एहतियात के तौर पर इस मुकाबले में शामिल नहीं किया गया है।
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को एहतियात के तौर पर भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच सात नवंबर से शुरू होने वाले तीसरे और अंतिम बहु दिवसीय मुकाबले से भी बाहर कर दिया गया है। इससे वेलिंगटन में होने वाले पहले टेस्ट में उनकी उपलब्धता को लेकर संशय पैदा हो गया है। पंत ईरानी कप के दौरान साइड स्ट्रेन (मांसपेशियों में खिंचाव) से जूझने के बाद न्यूजीलैंड में भारत ए के शुरुआती दो मुकाबलों से भी बाहर हो गए थे।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने कहा, ''ऋषभ पंत को एहतियात के तौर पर न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे अनौपचारिक टेस्ट से बाहर कर दिया गया है।'' सूत्र ने कहा, ''पंत ने हालांकि ट्रेनिंग शुरू कर दी है और उन्हें अब दर्द भी नहीं है लेकिन प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में उनकी वापसी की समयसीमा अभी तय नहीं है।''
इस मुकाबले से बाहर होने के कारण पंत को दो मैच की टेस्ट शृंखला से पहले मैदान पर अभ्यास करने का महत्वपूर्ण मौका नहीं मिल सकेगा। पंत अब भारतीय टीम के लिए केवल एक प्रारूप में खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें सीमित ओवरों के दोनों प्रारूपों से बाहर कर दिया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होगा।
पंत को लगी थी चोट
पंत अक्टूबर की शुरुआत में ईरानी कप के दौरान चोट का शिकार हो गए थे। उस मुकाबले में उन्होंने शेष भारत टीम की कप्तानी की थी जिसने जम्मू-कश्मीर को हराया था। इस चोट के कारण पंत दिल्ली के रणजी ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबले और न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले दो चार दिवसीय मैचों में भी नहीं खेल सके। रिपोर्ट के अनुसार पंत ने सीओई में हल्का अभ्यास फिर से शुरू कर दिया है जिसमें बल्लेबाजी की ड्रिल भी शामिल हैं, लेकिन उन्होंने अभी विकेटकीपिंग शुरू नहीं की है।
बुमराह खेल सकते हैं मैच
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण अपेक्षाकृत अनुभवहीन होगा। अर्शदीप सिंह, अंशुल कंबोज और अगर नबी को मौका मिलता है तो इन तीनों गेंदबाजों को मिलाकर 20 वनडे मैचों का अनुभव होगा। इनमें अर्शदीप के 18, जबकि कंबोज और नबी के नाम एक-एक मैच होगा। भारतीय टीम में मोहम्मद सिराज ही एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने 50 से अधिक वनडे मुकाबले खेले हैं। जसप्रीत बुमराह को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से आराम दिया गया है। टीम प्रबंधन चाहता है कि वह टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करें। बुमराह के हैगली ओवल में 'ए' टीमों के बीच खेले जाने वाले तीसरे अनौपचारिक टेस्ट में खेलने की संभावना है।
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