ऋषभ पंत को मिली इंडिया ए टीम की कप्तानी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले करेंगे कमबैक
संक्षेप: ऋषभ पंत को इंडिया ए टीम की कप्तानी मिली है। इंडिया ए टीम का ऐलान सिलेक्टर्स ने कर दिया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वे कमबैक करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड के दौरे पर उनको चोट लगी थी।
सीनियर मेंस सिलेक्शन कमिटी ने इंडिया ए टीम का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ इस बात की पुष्टि हो गई है कि ऋषभ पंत मैदान पर कब वापसी करेंगे। ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मैच के पहले दिन चोटिल हो गए थे और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद ऋषभ पंत क्रिकेट के मैदान से दूर थे, लेकिन अब उनकी वापसी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया ए के लिए चार दिवसीय मैचों के साथ होगी। ऋषभ पंत को इंडिया ए टीम का कप्तान भी बनाया गया है।
इंडिया ए को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 चार-चार दिवसीय मैच खेलने हैं। बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इंडिया ए और साउथ अफ्रीका के बीच पहला मैच 30 अक्टूबर से खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 6 नवंबर से खेला जाएगा। इसके बाद 14 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इसमें उपकप्तान ऋषभ पंत की वापसी इंटरनेशनल क्रिकेट में होगी। इसके लिए टीम अक्टूबर के आखिर में घोषित हो सकती है। इंडिया ए के पहले मैच और दूसरे मैच के लिए टीम में थोड़ा बदलाव है, क्योंकि वनडे सीरीज से लौटने के बाद केएल राहुल समेत कई खिलाड़ी उस मैच में खेलेंगे।
ऋषभ पंत के पहले 25 अक्टूबर से दिल्ली के लिए रणजी मैच खेलने की उम्मीद थी। शायद अब उनको वह मैच खेलने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वे अपनी मैच फिटनेस इंडिया ए के मैचों में साबित कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और तय हो चुकी है कि मोहम्मद शमी को चयनकर्ता टेस्ट टीम में नहीं देखते, क्योंकि वे फिट हैं और इंडिया ए टीम का भी हिस्सा नहीं हैं। इसको लेकर खूब बवाल हुआ है।
पहले चार दिवसीय मैच के लिए इंडिया ए टीम: ऋषभ पंत (कप्तान) (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, आयुष बडोनी, सारांश जैन।
दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए इंडिया ए टीम: ऋषभ पंत (कप्तान) (विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रुतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप।