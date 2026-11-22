ऋषभ पंत अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में 6 छक्के लगाकर उन्होंने कीवी बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम को पछाड़ दिया है।

ऋषभ पंत सबसे ज्यादा टेस्ट छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने

भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट में पंत ने 128 रनों की धुआंधार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के लगाए। इन 6 छक्कों के साथ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप-2 बल्लेबाजों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। पंत के नाम अब रेड बॉल क्रिकेट में 108 छक्के हो गए हैं, जो उन्होंने 53 मैच की 91 पारियों में लगाए। वहीं मैकुलम ने अपने टेस्ट करियर में 107 सिक्स लगाए थे। पंत के आगे अब सिर्फ इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ही हैं, जिनके नाम इस फॉर्मेट में सबसे अधिक 138 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पंत और स्टोक्स के बीच अब 30 छक्कों का ही अंतर है।

बेन स्टोक्स अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। ऐसे में पंत के पास जल्द ही उन्हें पछाड़ने का मौका होगा। स्टोक्स ने यह 138 छक्के 122 मैचों की 220 पारियों में लगाए। पंत ने अभी 91 पारियां ही खेली है। ऐसे में वह सबसे कम पारियों में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं।

टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के 138 - बेन स्टोक्स

108 - ऋषभ पंत*

107 - ब्रेंडन मैकुलम

100 - एडम गिलक्रिस्ट

98 - क्रिस गेल

98 - टिम साउथी

97 - जैक्स कैलिस

91 - वीरेंद्र सहवाग

ऋषभ पंत ने SENA देशों में रचा इतिहास ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 128 रनों की धमाकेदार पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 9वां शतक है। पंत की यह न्यूजीलैंड की सरजमीं पर पहली सेंचुरी है। इसी के साथ उन्होंने सभी SENA देशों में अपनी शतक की लिस्ट पूरी कर ली है। ऋषभ पंत सभी SENA देशों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह कारनामा सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़, विराट कोहली और केएल राहुल ने किया, मगर कोई भी इनमें से विकेट कीपर नहीं था।