चोट लगने के बाद फिर बैटिंग करने उतरे ऋषभ पंत, इंजरी को लेकर डर हुआ खत्म
संक्षेप: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को दक्षिण अफ्रीका 'ए' के खिलाफ चल रहे अनाधिकारिक मैच के दौरान तीन बार शरीर पर गेंद लगी। जिसके कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। हालांकि ट्रीटमेंट के बाद वह बल्लेबाजी के लिए उतरे।
भारत ‘ए’ के कप्तान ऋषभ पंत ने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका ‘ए’ के खिलाफ चार दिवसीय मैच के तीसरे दिन रिटायर्ड हर्ट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए दोबारा मैदान पर उतरते ही चोट की चिंताओं को दूर कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के मैदान पर दिन के शुरुआती सत्र के अंतिम क्षणों में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज शेपो मोराकी की गेंद पर तीन बार चोट लगने के बाद पंत को एहतियात के तौर पर मैदान से बाहर ले जाया गया।
पंत जब रिटायर हर्ट हुए तब वह 22 गेंद में 17 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी जगह ध्रुव जुरेल मैदान पर आए। उन्हें बाद में बायें हाथ पर पट्टी बांधे देखा गया। पहली पारी में 24 रन बनाने वाले पंत को 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। हर्ष दुबे के आउट होने के बाद उन्होंने हालांकि क्रीज पर दोबारा आकर चोट की चिंताओं को दूर किया।
इससे पहले टीम के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई’ को बताया, ‘‘टीम के फिजियो उन पर नजर रखे हुए हैं और अगर जरूरत महसूस हुई तो वह दोबारा बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं। पंत को रिवर्स पुल खेलने के प्रयास में मोराकी की गेंद हेलमेट पर लगी। इसके बाद सामान्य तरीके से पुल शॉट खेलते समय उनकी कोहनी पर चोट लगी। भारतीय विकेटकीपर को फिर पेट के हिस्से पर गेंद लगी जिससे वह दर्द से कराह उठे।
तीनों ही मौकों पर उन्हें चिकित्सकीय सहायता लेनी पड़ी। इंडिया ‘ए’ के कोच ऋषिकेश कानितकर ने आखिरकार पंत को वापस लौटने को कहा, जबकि वह बल्लेबाजी जारी रखना चाहते थे। पहली पारी में 24 रन बनाने वाले पंत को 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है।