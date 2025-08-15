Rishabh pant shares throwback video of india Champions Trophy celebration rohit sharma retirement reaction goes viral 'क्या मैं संन्यास ले लूं', पंत ने शेयर किया खिलाड़ियों के जश्न का वीडियो; रोहित का रिएक्शन हुआ वायरल, Cricket Hindi News - Hindustan
'क्या मैं संन्यास ले लूं', पंत ने शेयर किया खिलाड़ियों के जश्न का वीडियो; रोहित का रिएक्शन हुआ वायरल

ऋषभ पंत ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों के जश्न का एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें रोहित अपने संन्यास के फैसले के बारे में बता रहे हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 08:08 PM
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के बाद का एक पुराना वीडियो शेयर किया है। पंत ने पहली बार इस वीडियो को शेयर किया है और इसमें भारत के कप्तान रोहित शर्मा के साथ-साथ पूरा ड्रेसिंग रूम जश्न मनाते हुए नजर आ रहा है। भारत ने दुबई में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था। फाइनल में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 251 रन बनाए, इसके जवाब में भारत ने 49वें ओवर में ही 6 विकेट पर 254 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ विजयी रन लगाने के दौरान ऋषभ पंत ने अपना कैमरा ऑन किया और फिर ड्रेसिंग रूम का पूरा नजारा दिखाया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में विजयी परेड के दौरान रोहित से मजाक में पंत ने पूछा कि क्या वह वनडे से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा कि संन्यास उनके मन में नहीं है। उन्होंने कहा कि वह वनडे में ऐसा नहीं करेंगे, जैसा उन्होंने पिछले साल टी20 विश्व कप चैंपियन बनने के बाद टी20 से संन्यास ले लिया था। रोहित और विराट कोहली ने 2024 टी20 विश्व कप फाइनल में बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका पर ऐतिहासिक जीत के बाद सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया था।

रोहित ने कहा, ''क्या? क्या मुझे संन्यास ले लेना चाहिए? मैं हर जीत के बाद रिटायर नहीं हो सकता।''

ये भी पढ़ें:ICC ने श्रीलंकाई क्रिकेटर सालिया समन पर लगाया बैन, 5 साल के लिए नहीं खेल सकेंगे

इस वीडियो में रोहित शर्मा और मुख्य कोच गौतम गंभीर एक-दूसरे से गर्मजोशी से गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्रेसिंग रूम का रिएक्शन लेने के बाद पंत मैदान पर गए, जहां पहले से विराट कोहली, शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा जश्न मना रहे थे। हालांकि ऋषभ पंत चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एक भी मैच नहीं खेल सके थे। हालांकि भारत की जीत से वह काफी खुश थे। उन्होंने 6 महीने बाद उस मैच का फुटेज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पर शेयर किया है।