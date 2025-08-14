ऋषभ पंत ने फ्रैक्चर पैर की लेटेस्ट तस्वीर शेयर कर बयां किया दर्द, बोले- मुझे इससे बहुत नफरत…

ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने फ्रैक्चर पैर की तस्वीर शेयर कर अपना दर्द बयां किया है। इंग्लैंड दौरे पर चौथे टेस्ट मैच के दौरान उनका पर फ्रैक्चर हो गया था, वह चोट के चलते सीरीज का आखिरी मैच नहीं खेल पाए थे।

भारतीय टेस्ट टीम के उप-कप्तान ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने फ्रैक्चर पैर की तस्वीर शेयर कर अपना दर्द बयां किया है। इंग्लैंड दौरे पर चौथे टेस्ट मैच के दौरान उनका पर फ्रैक्चर हो गया था, उन्होंने दिलेरी दिखाते हुए दोनों पारियों में बल्लेबाजी तो की, मगर वह पांचवें और आखिरी टेस्ट से बाहर हो गए थे। ऋषभ पंत को यह चोट क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए लगी थी। यह चोट इतनी दर्दनाक थी कि पंत से मैदान पर खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। मिनी एंबुलेंस के जरिए उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया, जिसके बाद उनका स्कैन हुआ और फिर फ्रैक्चर का पता चला।

ऋषभ पंत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्लास्टर से बंधे फ्रैक्चर पैर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘मुझे इससे बहुत नफरत है’

ऋषभ पंत को इस चोट से उबरने के लिए कम से कम 6 हफ्तों का समय लग सकता है, ऐसे में अगले महीने शुरू हो रहे एशिया कप 2025 से भी वह बाहर हो सकते हैं। पंत ने आखिरी टी20 जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। आईपीएल में भी उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही थी।

इससे पहले, पंत ने सोशल मीडिया पर पिज्जा बनाते हुए अपना एक वीडियो पोस्ट किया था।वह थोड़ा लंगड़ाते हुए, लेकिन शेफ के एप्रन में मुस्कुराते हुए, वह आटा गूंथ रहे थे और टॉपिंग लगा रहे थे।

उन्होंने मजाकिया अंदाज़ में कहा, "घर पर तो कुछ बनाया नहीं है, यहाँ पिज्जा बना रहा है।"