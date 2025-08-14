Rishabh Pant shared the latest picture of his fractured leg and expressed his pain said I hate this sooo much ऋषभ पंत ने फ्रैक्चर पैर की लेटेस्ट तस्वीर शेयर कर बयां किया दर्द, बोले- मुझे इससे बहुत नफरत…, Cricket Hindi News - Hindustan
Rishabh Pant shared the latest picture of his fractured leg and expressed his pain said I hate this sooo much

ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने फ्रैक्चर पैर की तस्वीर शेयर कर अपना दर्द बयां किया है। इंग्लैंड दौरे पर चौथे टेस्ट मैच के दौरान उनका पर फ्रैक्चर हो गया था, वह चोट के चलते सीरीज का आखिरी मैच नहीं खेल पाए थे।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 10:48 AM
भारतीय टेस्ट टीम के उप-कप्तान ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने फ्रैक्चर पैर की तस्वीर शेयर कर अपना दर्द बयां किया है। इंग्लैंड दौरे पर चौथे टेस्ट मैच के दौरान उनका पर फ्रैक्चर हो गया था, उन्होंने दिलेरी दिखाते हुए दोनों पारियों में बल्लेबाजी तो की, मगर वह पांचवें और आखिरी टेस्ट से बाहर हो गए थे। ऋषभ पंत को यह चोट क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए लगी थी। यह चोट इतनी दर्दनाक थी कि पंत से मैदान पर खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। मिनी एंबुलेंस के जरिए उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया, जिसके बाद उनका स्कैन हुआ और फिर फ्रैक्चर का पता चला।

ऋषभ पंत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्लास्टर से बंधे फ्रैक्चर पैर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘मुझे इससे बहुत नफरत है’

ऋषभ पंत को इस चोट से उबरने के लिए कम से कम 6 हफ्तों का समय लग सकता है, ऐसे में अगले महीने शुरू हो रहे एशिया कप 2025 से भी वह बाहर हो सकते हैं। पंत ने आखिरी टी20 जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। आईपीएल में भी उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही थी।

इससे पहले, पंत ने सोशल मीडिया पर पिज्जा बनाते हुए अपना एक वीडियो पोस्ट किया था।वह थोड़ा लंगड़ाते हुए, लेकिन शेफ के एप्रन में मुस्कुराते हुए, वह आटा गूंथ रहे थे और टॉपिंग लगा रहे थे।

उन्होंने मजाकिया अंदाज़ में कहा, "घर पर तो कुछ बनाया नहीं है, यहाँ पिज्जा बना रहा है।"

इसके बाद उन्होंने कैप्शन में एक इतालवी अंदाज जोड़ा: "इम्पैस्टो, साल्सा, फ़ोर्नो और मैं।" क्लिप में, पंत दर्शकों से कह रहे थे "आज मैं आपको पिज्जा बनाना सिखाऊंगा, मुझे लगता है कि मैं वेजीटेरियन पिज्जा बनाऊंगा।"

