ऋषभ पंत खुद ही बढ़ा रहे अपनी मुश्किलें, विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार रहे हैं फ्लॉप

Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rishabh Pant Set to Miss New Zealand Series Amid Poor White Ball Form struggles for runs
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत विजय हजारे ट्रॉफी में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं, जिसके कारण भारतीय वनडे टीम में उनकी जगह खतरे में है। उन्होंने 4 मैचों में केवल 2, 70, 22 और 24 रन बनाए हैं।

Dec 31, 2025 07:52 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत के लिए वनडे क्रिकेट में अपनी जगह को बरकरार रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। टेस्ट क्रिकेट में अपनी धाक जमाने वाले पंत अब वनडे टीम से बाहर होने की कगार पर हैं। एक तरफ जहां पंत टेस्ट क्रिकेट में टीम की रीढ़ बने हुए हैं, वहीं वनडे फॉर्मेट में उनका गिरता ग्राफ और टीम मैनेजमेंट की बदलती रणनीति उनके करियर पर सवालिया निशान लगा रही है। कई रिपोर्ट में सामने आया है कि ऋषभ पंत आगामी वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जनवरी में वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए टीम का ऐलान कुछ ही दिन में होने वाला है।

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की कप्तानी कर रहे हैं। उनके प्रदर्शन पर चनयकर्ताओं की नजर है। हालांकि अभी तक वह अपने प्रदर्शन से प्रभावित नहीं कर सके हैं। बुधवार को भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की अगुवाई वाला दिल्ली का बल्लेबाजी क्रम विफल रहा, जिससे ओडिशा के खिलाफ ग्रुप डी के चौथे मैच में 79 रन की हार के साथ विजय हजारे ट्रॉफी में टीम का विजयी अभियान थम गया। राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज के लिए जनवरी के पहले हफ्ते में टीम की घोषणा करने की उम्मीद है और ऐसे में सभी की नजरें दिल्ली के कप्तान पंत पर थी।

पंत हालांकि ओडिशा के खिलाफ 24 रन ही बना सके जबकि दिल्ली की टीम आठ विकेट पर 272 रन के स्कोर का पीछा करते हुए 43.3 ओवर में 193 रन पर ढेर हो गई। शुरुआती तीन मैच में पांच, 70 और 22 रन बनाने वाले पंत बुधवार को 28 गेंद में 24 रन बनाने के बाद देवब्रत प्रधान (28 रन पर तीन विकेट) का शिकार बने। गुजरात के खिलाफ उन्होंने 70 रनों की एक जुझारू पारी जरूर खेली, लेकिन आलोचकों का मानना है कि उनमें वह पुरानी निरंतरता नजर नहीं आ रही है।

ऋषभ पंत के लिए ईशान किशन मुश्किलें बढ़़ा सकते हैं, क्योंकि बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज वह घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और हाल ही में टी20 टीम में भी जगह बनाने में सफल रहे हैं। ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगा दिया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड को चैंपियन बनाने के बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी तूफानी शतक जड़ा है। ऋषभ पंत ने अब तक 31 वनडे मैचों में 33.50 की औसत से 871 रन बनाए हैं। टेस्ट में उनकी सफलता (8 शतक) के मुकाबले वनडे में उनके नाम केवल 1 शतक है। उनके शॉट्स के चयन और दबाव में विकेट गंवाने की आदत ने उन्हें इस फॉर्मेट में बैकफुट पर धकेल दिया है।

