ऋषभ पंत दूसरे टेस्ट में रचने वाले हैं इतिहास; क्या तेंबा बावुमा की टीम को मिलेगी पहली टेस्ट हार?

संक्षेप: महेंद्र सिंह धोनी के बाद ऋषभ पंत किसी टेस्ट में कप्तानी करने वाले भारत के दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज बन सकते हैं। नियमित कप्तान शुभमन गिल अगर नहीं खेले तो गुवाहाटी में पंत ही कप्तानी करेंगे। अगर भारत गुवाहाटी टेस्ट जीत गया तो तेंबा बावुमा की कप्तानी में पहली बार दक्षिण अफ्रीका कोई टेस्ट हारेगा।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज का पहला मैच गंवाने के बाद भारतीय टीम पर घर में सीरीज हार से बचने का दबाव बढ़ गया है। इसे टालने के लिए उसे हर हाल में गुहावाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट में जीत हासिल करनी होगी। ड्रॉ से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि सीरीज तो 2 टेस्ट की ही है और उस सूरत में भी टीम इंडिया 1-0 से सीरीज हार जाएगी। ऐसे में गुवाहाटी टेस्ट में बहुत सारा दारोमदार ऋषभ पंत के कंधों पर होगा। स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज इस टेस्ट के साथ ही इतिहास रचने जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी के बाद ऋषभ पंत किसी टेस्ट में कप्तानी करने वाले भारत के दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज बनने वाले हैं। अगर भारत यह मैच जीत गया तो तेंबा बावुमा की कप्तानी में पहली बार दक्षिण अफ्रीका कोई टेस्ट हारेगा।

वैसे तो नियमित कप्तान शुभमन गिल गुवाहाटी पहुंच चुके हैं लेकिन अभी भी उनका दूसरे टेस्ट में खेलना संदिग्ध है। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान गर्दन की मांसपेशियों में ऐंठन आ गई थी। इस वजह से उन्हें मैच के बीच से ही बाहर होना पड़ा था। कोलकाता टेस्ट महज ढाई दिन में खत्म हो गया था और भारत को 30 रनों से शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

शुभमन गिल अगर गुवाहाटी टेस्ट नहीं खेलते हैं, जैसा कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है तब कप्तानी की जिम्मेदारी उपकप्तान ऋषभ पंत के कंधों पर आएगी। अगर ऐसा हुआ तब पंत भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक महेंद्र सिंह धोनी के क्लब में शुमार हो जाएंगे। गुवाहाटी में कप्तानी करते ही वह टेस्ट क्रिकेट में भारत की कप्तानी करने वाले दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज बन जाएंगे। इसके अलावा वह भारत के 38वें टेस्ट कप्तान बनेंगे।

महेंद्र सिंह धोनी ने 60 टेस्ट मैच में भारत की कप्तानी की है, जिसमें उन्होंने 40.63 के औसत से 3454 रन बनाए हैं। कप्तान के तौर पर उनके नाम टेस्ट में 24 अर्धशतक और 5 शतक है।

वैसे दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ भी भारत के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय मैचों में विकेटकीपिंग कर चुके हैं लेकिन उन्होंने कभी टेस्ट में विकेटकीपिंग नहीं की थी। उन्होंने वनडे में भारतीय बल्लेबाजी क्रम को मजबूत करने के लिए कुछ मैचों में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली थी।

शुभमन गिल अगर गुवाहाटी टेस्ट में नहीं खेलते हैं तो बाहर के लिए ये बड़ा झटका होगा। 2 मैच की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका पहले ही 1-0 से आगे है। अगर भारतीय टीम दूसरा टेस्ट भी हार गई तो उसे अपने ही घर में शर्मनाक वाइट वॉश का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले न्यूजीलैंड ने पिछले साल भारत को उसी की सरजमीं में 3-0 से हराया था।