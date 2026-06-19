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IPL 2027 में दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में दिखेंगे ऋषभ पंत, लखनऊ से छुट्टी, ट्रेड डील शुरू

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हो रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ट्रेड डील शुरू हो गई है। क्रिकबज की रिपोर्ट में कहा गया है कि वे अगले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि, उन्हें कप्तानी मिलने की उम्मीद कम है।

IPL 2027 में दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में दिखेंगे ऋषभ पंत, लखनऊ से छुट्टी, ट्रेड डील शुरू

आईपीएल 2026 तक लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान रहे ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में वापसी कर सकते हैं। क्रिकबज़ को विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में वापसी करने वाले हैं। डीसी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ सौदे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंत को इस सौदे के तहत वेतन में भारी कटौती करनी पड़ सकती है। हालांकि, पंत के डीसी की कप्तानी करने की संभावना कम है।

हाल ही में छोड़ी थी लखनऊ की कप्तानी

हाल ही में आईपीएल में खराब प्रदर्शन और लखनऊ सुपर जायंट्स को 10वें नंबर पर फिनिश कराने के कारण पंत ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था, जिसे टीम ने मान लिया था। हालांकि, यह बात जरूर कही जा रही थी कि वे बतौर खिलाड़ी लखनऊ की टीम में कन्टिन्यू कर सकते हैं। हालांकि, अब ऐसा नहीं है और उन्होंने अपनी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स की ओर रुख कर लिया है। ट्रेड की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आईपीएल 2027 में पंत का लखनऊ की टीम को छोड़कर दिल्ली कैपिटल्स की टीम में दिखना लगभग तय हो चुका है। हालांकि, लखनऊ सुपर जायंट्स में पंत को 27 करोड़ रुपये मिल रहे थे लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि दिल्ली कैपिटल्स में आने के लिए उन्हें भारी कटौती का सामना करना पड़ सकता है। वे आर्थिक नुकसान झेल सकते हैं।

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बता दें कि ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने साल 2025 के आईपीएल के लिए मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपये की कीमत में अपनी टीम में शामिल किया था और उन्होंने कप्तानी भी सौंपी थी। टीम के मालिक संजीव गोयनका ने उन्हें अगले 10- 15 सालों के लिए टीम को संभालने की जिम्मेदारी देने की बात भी कही थी। हालांकि, आईपीएल में सबसे अधिक कीमत में बिकने के बाद ऋषभ पंत का प्रदर्शन आईपीएल 2025 में बहुत बुरा रहा, जिसका असर उनकी कप्तानी में भी देखने को मिला। इतना ही नहीं, लखनऊ के क्रिकेट प्रशसंकों ने उम्मीद की होगी कि एक सीजन सबका खराब जाता है दूसरे सीजन में वे कमाल दिखाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पंत आईपीएल 2026 में भी बुरी तरह फेल रहे और उनकी टीम ने पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर फिनिश किया। इसके बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी।

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पंत लखनऊ से पहले दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे और अब एक बार फिर उनकी वापसी अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी में हो रही है। खबर है कि युवराज सिंह दिल्ली कैपिटल्स के बैटिंग कोच होंगे और सौरव गांगुली क्रिकेट निदेशक रहेंगे। ऐसे में इन लोगों के साथ ऋषभ पंत टीम में जुड़कर कैसा प्रदर्शन करेंगे देखना होगा। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी मिलने की उम्मीद रिपोर्ट के मुताबिक कम है।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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