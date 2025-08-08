Rishabh Pant ruled out of Asia Cup 2025 He will miss this Test series too due to fracture Know when he will return ऋषभ पंत एशिया कप से बाहर! फ्रैक्चर के चलते के चलते ये टेस्ट सीरीज भी करेंगे मिस; जानें कब होगी वापसी, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rishabh Pant ruled out of Asia Cup 2025 He will miss this Test series too due to fracture Know when he will return

एशिया कप 2025 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। इसके बाद भारत को घर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस सीरीज का पहला मैच 2 अक्टूबर को खेला जाएगा। अगर पंत इस सीरीज से भी बाहर हो जाते हैं तो उनकी वापसी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हो सकती है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 07:01 AM
एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होना है, इस मेगा इवेंट से पहले भारत के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हुए स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। पंत को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान क्रिस वोक्स की एक गेंद पैर पर लगी थी, जिससे उन्हें फ्रैक्चर हो गया था। इस फ्रैक्चर के चलते वह सीरीज का आखिरी मैच भी नहीं खेल पाए थे। कहा जा रहा था कि उन्हें फ्रैक्चर के चलते 6 हफ्ते क्रिकेट से दूर रहना होगा। मगर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ऋषभ पंत एशिया कप के अलावा वेस्टइंडीज के खिलाफ अक्टूबर में होने वाले टेस्ट सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

एशिया कप 2025 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। इसके बाद भारत को घर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस सीरीज का पहला मैच 2 अक्टूबर को खेला जाएगा। अगर पंत इस सीरीज से भी बाहर हो जाते हैं तो उनकी वापसी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हो सकती है जहां भारत को 3 मैच की वनडे और 5 मैच की टी20 सीरीज खेलनी है। अगर इस सीरीज में भी पंत को मौका नहीं मिलता तो भारत को नवंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर दो टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है, उसमें तो पंत की वापसी हो सकती है।

बेहद दर्दनाक थी पंत की चोट

मैनचेस्टर टेस्ट में क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट लगाने के प्रयास में ऋषभ पंत को यह चोट लगी थी। वोक्स की गेंद सीधा पंत के पैर पर आकर लैंड हुई थी। पंत को इतना दर्द हो रहा था कि वह मैदान पर पैर भी नहीं रख पा रहे थे, मैदान पर मौजूद मिनी एंबुलेंस के जरिए उन्हें बाहर ले जाया गया।

स्कैन के बाद जब पता चला कि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, तो भी वह अगले दिन जरूरत पड़ने पर बैटिंग करने उतरे और शानदार अर्धशतक जड़ा। यह टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था।

भारत ने ओवल में खेले गए सीरीज के आखिरी मुकाबले को 6 रनों से जीतकर सीरीज का अंत 2-2 की बराबरी पर किया।

