पंत की वापसी, क्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में ध्रुव जुरेल को मिलेगा मौका? गांगुली ने क्या कहा

संक्षेप: सौरव गांगुली ने कहा है कि ध्रुव जुरेल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में बतौर बैटर शामिल किया जाना चाहिए। साई सुदर्शन की जगह पर उन्हें तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए चुने जाने की वकालत की है।

Tue, 11 Nov 2025 12:16 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जबरदस्त फॉर्म में चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को क्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट में मौका मिलना चाहिए? दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दोनों पारियों में जुरेल के बल्ले से शानदार शतक निकले, इससे उन्होंने प्लेइंग इलेवन के लिए अपनी तगड़ी दावेदारी पेश कर दी है। ऋषभ पंत वापसी कर रहे हैं तो बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज तो जुरेल की प्लेइंग इलेवन में जगह मुश्किल है। तो क्या उन्हें बतौर बैटर शामिल किया जाना चाहिए? इसे लेकर बहस सी चल रही है और अब इस बहस में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी कूद पड़े हैं।

गांगुली ने कहा है कि ध्रुव जुरेल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में बतौर बैटर शामिल किया जाना चाहिए। साई सुदर्शन की जगह पर उन्हें तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए चुने जाने की वकालत की है।

गांगुली ने कहा, ‘वह अच्छा खेल रहा है, खेल रहा है न? ऋषभ आ चुका है और मैं नहीं जानता कि सिलेक्टर क्या सोच रहे हैं। मोटे तौर पर जो स्पॉट फुल हैं वो हैं- दो ओपनर, चौथे नंबर पर गिल, पांचवें नंबर पर पंत, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्म किया है। ऐसे में ध्रुव जुरेल के लिए इस स्टेज में कोई स्लॉट देना कितना आसान रहेगा? मुझे नहीं पता लेकिन ये इस पर निर्भर करेगा कि वे तीसरे नंबर पर किसे चाहते हैं- क्या वे साई सुदर्शन के साथ जाना चाहेंगे या हमारे इन-फॉर्म ध्रुव को लाएंगे? हमें इसका पता चलेगा।’

24 वर्ष के ध्रुव जुरेल ने ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच में इंडिया ए की तरफ से उन्होंने दोनों पारियों में उन्होंने नॉटआउट रहते हुए शतक जड़े। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। इससे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में प्लेइंग इलेवन में जगह के लिए उनकी दावेदारी निश्चित तौर पर मजबूत हुई है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होने जा रहा है। पहला टेस्ट शुक्रवार से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
