पंत की वापसी, क्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में ध्रुव जुरेल को मिलेगा मौका? गांगुली ने क्या कहा

संक्षेप: सौरव गांगुली ने कहा है कि ध्रुव जुरेल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में बतौर बैटर शामिल किया जाना चाहिए। साई सुदर्शन की जगह पर उन्हें तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए चुने जाने की वकालत की है।

जबरदस्त फॉर्म में चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को क्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट में मौका मिलना चाहिए? दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दोनों पारियों में जुरेल के बल्ले से शानदार शतक निकले, इससे उन्होंने प्लेइंग इलेवन के लिए अपनी तगड़ी दावेदारी पेश कर दी है। ऋषभ पंत वापसी कर रहे हैं तो बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज तो जुरेल की प्लेइंग इलेवन में जगह मुश्किल है। तो क्या उन्हें बतौर बैटर शामिल किया जाना चाहिए? इसे लेकर बहस सी चल रही है और अब इस बहस में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी कूद पड़े हैं।

गांगुली ने कहा, ‘वह अच्छा खेल रहा है, खेल रहा है न? ऋषभ आ चुका है और मैं नहीं जानता कि सिलेक्टर क्या सोच रहे हैं। मोटे तौर पर जो स्पॉट फुल हैं वो हैं- दो ओपनर, चौथे नंबर पर गिल, पांचवें नंबर पर पंत, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्म किया है। ऐसे में ध्रुव जुरेल के लिए इस स्टेज में कोई स्लॉट देना कितना आसान रहेगा? मुझे नहीं पता लेकिन ये इस पर निर्भर करेगा कि वे तीसरे नंबर पर किसे चाहते हैं- क्या वे साई सुदर्शन के साथ जाना चाहेंगे या हमारे इन-फॉर्म ध्रुव को लाएंगे? हमें इसका पता चलेगा।’

24 वर्ष के ध्रुव जुरेल ने ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच में इंडिया ए की तरफ से उन्होंने दोनों पारियों में उन्होंने नॉटआउट रहते हुए शतक जड़े। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। इससे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में प्लेइंग इलेवन में जगह के लिए उनकी दावेदारी निश्चित तौर पर मजबूत हुई है।