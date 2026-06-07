ऋषभ पंत इतिहास रचने की दहलीज पर, टूटेगा सबसे तेज 100 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड

ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 97 छक्के जड़ चुके हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ जारी टेस्ट में अगर वह 3 छक्के और जड़ते हैं तो वह छक्कों का शतक पूरा कर लेंगे। वह सबसे तेज इस मुकाम को हासिल कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करेंगे।

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुल्लांपुर में खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 368 बोर्ड पर लगाए। उप-कप्तान केएल राहुल के बाद कप्तान शुभमन गिल ने शतक ठोका। वहीं ऋषभ पंत अर्धशतक जड़ उनका साथ दे रहे हैं। ऋषभ पंत 2 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों के साथ 50 रन बनाकर शुभमन गिल (103) के साथ नाबाद हैं। आज भारतीय विकेट कीपर की नजरें इतिहास रचने पर होगी। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्कों से मात्र 3 शॉट्स दूर हैं, अगर आज वह तीन सिक्स लगाते हैं तो वह टेस्ट क्रिकेट में छक्कों का शतक ठोक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करेंगे।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट के नाम है। गिलक्रिस्ट ने यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया के लिए 137 पारियों में किया था। वहीं ब्रेंडन मैक्कुलम और बेन स्टोक्स भी इस लिस्ट में मौजूद हैं।

ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाफ 87वीं इनिंग खेल रहे हैं। अगर इस पारी में वह 100 छक्के पूरे कर लेते हैं तो वह वर्ल्ड क्रिकेट में 100 से भी कम पारियों में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। ऋषभ पंत यह खास उपलब्धि अपने 50वें टेस्ट में पूरी करेंगे।

एडम गिलक्रिस्ट- 137 पारियां

ब्रेंडन मैक्कुलम- 176

बेन स्टोक्स- 178

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के नाम है। स्टोक्स अभी तक अपने टेस्ट करियर में 136 छक्के जड़ चुके हैं। वहीं उनके अलावा दो और ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 100 छक्कों का आंकड़ा छुआ है। ब्रेंडन मैक्कुल 107 छक्कों के साथ दूसरे तो एडिम गिलक्रिस्ट 100 छक्कों के साथ तीसरे पायदान पर हैं।

न्यूजीलैंड के टिम साउदी और वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल 98-98 छक्कों के साथ टॉप-5 में है।

आज ऋषभ पंत की नजरें सबसे तेज 100 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने पर होगी।

बेन स्टोक्स- 136

ब्रेंडन मैक्कुलम- 107

एडम गिलक्रिस्ट- 100

टिम साउदी- 98

क्रिस गेल- 98