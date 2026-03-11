संजू सैमसन की राह पर चले ऋषभ पंत, किस्मत बदलने के लिए ले ली युवराज सिंह की शरण
युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को स्टार बनाने में मदद की है। इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप से एक महीने पहले संजू सैमसन भी उनके शरण में पहुंचे थे, जबकि अब ऋषभ पंत ने भी इस पूर्व महान ऑलराउंडर की उंगली पकड़ी है।
ऋषभ पंत कमाल के क्रिकेटर हैं, लेकिन ये बात कहने में आपको नियम व शर्तें लागू वाला रास्ता अपनाना होगा। ऐसा इसलिए है कि ऋषभ पंत कमाल के क्रिकेटर तो हैं, लेकिन सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में ही ऐसा नजर आता है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनके आंकड़े अच्छे नहीं हैं। ये हर कोई जानता है। यही वजह है कि अब आईपीएल 2026 से ठीक पहले अपने व्हाइट बॉल करियर को बचाने के लिए ऋषभ पंत ने पूर्व महान ऑलराउंडर युवराज सिंह की शरण ली है, जो अभिषेक शर्मा के मेंटर हैं और संजू सैमसन को भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले मेंटर कर चुके हैं।
वैसे तो कमबैक की कहानियां भारतीय क्रिकेट में फेमस हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ही उठाकर देखें तो ईशान किशन ने डोमेस्टिक क्रिकेट की फॉर्म के आधार पर वापसी की और दमदार टूर्नामेंट उनके लिए रहा। संजू सैमसन शुरू में टीम से बाहर रहे, लेकिन अंत में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। दो दमदार विकेटकीपर टी20 क्रिकेट में हमारे पास हैं। वनडे में केएल राहुल मेन विकेटकीपर हैं। ऐसे में ऋषभ पंत के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में जगह बनाना कठिन है। उनकी वापसी तभी हो सकती है, जब वे कुछ तूफानी करके दिखाएं।
हालांकि, टेस्ट क्रिकेट में भारत क्या, दुनिया के सबसे अच्छे विकेटकीपर बल्लेबाजों में इस समय ऋषभ पंत का नाम है, लेकिन वह ये बात जानते हैं कि सीमित ओवरों की क्रिकेट में वह टी20 टीम से कोसों दूर हैं, जबकि वनडे क्रिकेट में भी फाइनल 15 में होते हुए भी वे प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पाएंगे, जब तक कि केएल राहुल वहां हैं। यही वजह है कि उन्होंने बाएं हाथ के इस पूर्व दिग्गज को अपना नया गुरु बनाने का फैसला किया है।
आईपीएल 2026 की तैयारियों में जुटे ऋषभ पंत हाल ही में युवराज सिंह के साथ अपनी बल्लेबाजी पर काम करते नजर आए। खुद लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी ने उनकी एक तस्वीर शेयर की है, जबकि कुछ वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। युवराज सिंह पहले ही अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह जैसे खिलाड़ियों के साथ काम कर चुके हैं, जबकि कुछ समय के लिए संजू सैमसन के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है।
