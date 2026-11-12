ऋषभ पंत को बीसीसीआई सीओई से मिली हरी झंड़ी, न्यूजीलैंड के लिए हुए रवाना
भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और अब न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर वह टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेंगे।
भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने फिटनेस टेस्ट पास र लिया है और वह न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। शुभमन गिल और भारतीय टेस्ट टीम के लिए यह एक बड़ी राहत की बात होगी कि विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋषभ पंत को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) से फिटनेस क्लीयरेंस मिल गया है और वे जल्द ही न्यूजीलैंड जाएंगे। पंत ने गुरुवार को सीओई से मंजूरी मिलने से पहले 10 और 11 नवंबर को दो फिटनेस और सिमुलेशन टेस्ट दिए थे। पंत को अक्टूबर की शुरुआत में ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी करते समय साइड स्ट्रेन हो गया था। तब से वे सीओई में रिहैबिलिटेशन कर रहे थे।
ऋषभ पंत को सीओई से मंजूरी मिली
न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान होने पर पंत के नाम के आगे स्टार लगा था, क्योंकि उनका शामिल होना फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर था। हालांकि वह इंडिया ए के लिए तीन अनऑफिशियल टेस्ट के लिए टाइम पर नहीं पहुंच पाए, जहां कई टेस्ट रेगुलर खिलाड़ी रेड-बॉल ट्यून-अप के लिए खेले, लेकिन उन्होंने टेस्ट सीरीज के लिए टाइम पर पूरी फिटनेस हासिल कर ली है। उस सीरीज का पहला मैच 19 नवंबर को वेलिंगटन में शुरू होगा जबकि क्राइस्टचर्च 27 नवंबर से दूसरा टेस्ट होस्ट करेगा।
कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के बाद से पंत ने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। इसके बाद उन्हें भारत 'ए' की टीम से हटा दिया गया और वे सीओई में अपना रिहैबिलिटेशन (रिकवरी प्रक्रिया) जारी रखे हुए थे।
विकेटकीपर-बल्लेबाज पंत 23 अक्टूबर को BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पहुंचे थे, जहां उन्होंने दो सप्ताह से अधिक समय बिताया। हालांकि उनका फिट होना भारतीय टेस्ट टीम के न्यूजीलैंड दौरे के शुरू होने से पहले राहत की खबर है। हालांकि टीम मैनेजमेंट को अब बिना किसी प्रैक्टिस मैच के उन्हें न्यूजीलैंड की परिस्थितियों के अनुकूल ढालने के लिए एक खास योजना बनानी होगी।
टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पड़िक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कम्बोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज।
भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम: टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडल (विकेटकीपर), डेवन कॉन्वे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जेमीसन, डैरिल मिशेल, हेनरी निकल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिचेल सैंटनर, नेथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर और विल यंग।
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