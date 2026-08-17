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ऋषभ पंत में ‘कॉमन सेंस’ की कमी? क्यों भड़के मोहम्मद कैफ; जमकर लगाई क्लास

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मोहम्मद कैफ ने IND vs SL पहले टेस्ट के बीच ऋषभ पंत की कॉमन सेंस पर सवाल उठाए हैं और उनकी जमकर क्लास लगाई है। ऋषभ पंत नई गेंद के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए।

Rishabh Pant
ऋषभ पंत

पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा एक्सपर्ट मोहम्मद कैफ ने ऋषभ पंत की कॉमन सेंस पर सवाल उठाए हैं और उन्हें जमकर लताड़ा है। श्रीलंका के खिलाफ गॉल में जारी पहले टेस्ट के दौरान ऋषभ पंत खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। अभी तक बैटिंग फ्रेंडली दिख रही पिच पर वह 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 39 ही रन बना पाए। कैफ को ऋषभ पंत के खराब शॉट खेलने से नराजगी नहीं है, उनका कहना है कि पंत इसी तरह से बल्लेबाजी करते हैं, मगर वह नाराज इस बात से हैं कि पंत ने गलत समय पर ऐसा शॉट खेला। उन्होंने इस दौरान बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं दिखाया। आइए समझते हैं पूरा माजरा।

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236 के स्कोर पर शुभमन गिल के आउट होने के बाद देवदत्त पडिक्कल का साथ देने ऋषभ पंत आए थे। पंत शानदार बैटिंग कर रहे थे, मजबूत डिफेंस के साथ उनके आक्रामक शॉट्स का कॉम्बिनेशन श्रीलंकाई गेंदबाजों को खूब परेशान कर रहा था। मगर जैसे ही नई गेंद आई गेम पलट गया।

ऋषभ पंत ने गलत समय पर खेला गलत शॉट

गेंद पुरानी होती है तो बल्लेबाज खेल चलाता है, मगर नई गेंद जब हाथों में होती है तो गेंदबाज हावी रहता है। 80 ओवर के बाद जब श्रीलंका ने दूसरी नई गेंद ली तो ऋषभ वहां भी उन्हें डोमिनेट करना चाहते थे। ऐसे में पहली तीन गेंदों पर उन्होंने आगे बढ़कर शॉट खेलने का प्रयास किया।

चौथी बार जब पंत ऐसा करने गए तो वह जाल में फंस गए। पंत ने गेंद को हवा में खड़ा कर दिया और लॉन्ग ऑफ की दिशा में कैच आउट हो गए। कैफ इस बात से गुस्सा है कि पंत ने नई गेंद के खिलाफ ऐसा किया। अगर वह कुछ बॉल डिफेंड कर लेते और यह जान लेते कि गेंद कैसी हरकतें कर रही है तो ज्यादा बेहतर होता।

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ऋषभ पंत की कॉमन सेंस पर सवाल

कैफ ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, "ऋषभ पंत जिस तरह से आउट हुए, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। वह ऐसे ही खेलते हैं, लेकिन शिकायत कॉमन सेंस की है। यह नई बॉल के साथ पहला ओवर था। उन्होंने उस ओवर में तीन बार जंप किया। कॉमन सेंस का मतलब है कट शॉट खेलना। पांच से छह ओवर तक नई बॉल को देखना। यह टेस्ट मैच का ट्रेडिशन है। जो भी उनकी तरह खेलता है, वह कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करता है।

मुझे हैरानी हुई कि वह (ओवर की) पहली बॉल पर जंप कर गए। थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर कोई बैटर 150 पर भी हो, तो नई बॉल आने पर वह कुछ बॉल खेलता भी है। मैं वहां कुछ मार्क्स काट रहा हूं। वह लॉजिक और क्रिकेटिंग सेंस में बहुत पीछे रह गए।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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