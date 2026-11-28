ऋषभ पंत, केएल राहुल से लेकर शुभमन गिल; क्राइस्टचर्च टेस्ट में भारत खुद बना अपना सबसे बड़ा दुश्मन; 2 बड़ी वजह
IND vs NZ दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम पर हार के बादल मंडराने लगे हैं। भारत ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। मेजबाानों के 356 रनों के सामने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत 116 रन पर 6 विकेट खो चुका है।
भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया पर अभी से हार के बादल मंडराने लगे हैं। क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे इस मैच में मेजबानों ने पहले बैटिंग करते हुए टॉम ब्लंडल और टॉम लैथम के अर्धशतकों के दम पर 356 रन बोर्ड पर लगाए। न्यूजीलैंड के सिर्फ दो ही बल्लेबाज 50 रन का आंकड़ा पार कर पाए, वहीं एक भी पार्टनरशिप 100 रन की नहीं हुई। इससे ऐसा लग रहा होगा कि भारत ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर कहा जाए कि न्यूजीलैंड की टीम 250 से 300 रन के अंदर सिमट सकती थी तो आप क्या कहेंगे? दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 116 रन बोर्ड पर लगाए। यहां भी भारत अच्छी स्थिति में हो सकता था अगर बल्लेबाजों ने लापरवाही नहीं की होती तो। टीम इंडिया दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 240 रन पीछे हैं। भारत के इस मैच में पिछड़ने के 2 मुख्य कारण है-
कारण नंबर-1 खराब फील्डिंग
भारतीय टीम अगर फील्ड पर अच्छा प्रदर्शन दिखाती तो वह न्यूजीलैंड को 300 रन के अंदर समेट सकती थी। टीम इंडिया ने इस मैच में आधा दर्जन कैच छोड़े। केएल राहुल से लेकर देवदत्त पडिक्कल हर किसी ने कैच टपकाए। इन जीवन दान का न्यूजीलैंडके बल्लेबाजों ने खूब फायदा उठाया। केएल राहुल ने आकाशदीप की गेंदबाजी पर टॉम लैथम का कैच छोड़ा, जिन्होंने पहली पारी में 59 रन बनाए। वहीं पडिक्कल ने मैट हेनरी के दो तो गुरनूर बराड़ ने एक कैच छोड़ा। इस बल्लेबाज ने अंत में 19 रनों का अहम योगदान दिया। वहीं गुरनूर बराड़ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 रनों की सर्वाधिक पारी खेलने वाले टॉम ब्लंडल का कैच छोड़ा।
- केएल राहुल ने आकाशदीप की गेंद पर लैथम का कैच छोड़ा।
- ऋषभ पंत ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर मिशेल का कैच छोड़ा।
- देवदत्त पडिक्कल ने आकाशदीप की गेंद पर हेनरी का कैच छोड़ा।
- देवदत्त पडिक्कल ने आकाशदीप की गेंद पर हेनरी का कैच छोड़ा।
- गुरनूर बराड़ ने आकाशदीप की गेंद पर हेनरी का कैच छोड़ा।
- यशस्वी जायसवाल ने टॉम बुंडेल का कैच छोड़ा।
कारण नंबर-2 खराब शॉट सिलेक्शन
भारतीय पारी की शुरुआत बेहद खराब रही। मैट हेनरी ने यशस्वी जायसवाल को पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड किया। जायसवाल का विकेट प्रॉपर सेटअप था। पहली पांच गेंदें बाहर की तरफ डालने के बाद हेनरी ने आखिरी गेंद पर विकेट को निशाना बनाया। पिच से मिली मदद के बाद जायसवाल गच्चा खा गए और क्लीन बोल्ड हुए। हालांकि इसके बाद हर भारतीय बल्लेबाज खराब शॉट खेलकर आउट हुआ।
- 8वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल काइल जैमिसन को ड्राइव मारने के प्रयास में विकेट के पीछे कैच आउट हुए। पडिक्कल ने 20 गेंदों में 21 रन बनाए। वह पहले ही अपनी पारी में 1 चौका और 1 छक्का लगा चुके थे। नई गेंद के खिलाफ उनका एग्रेशन दिखाना भारी पड़ा।
- 15वें ओवर में शुभमन गिल भी विकेट में आती गेंद पर एज दे बैठे और 17 के निजी स्कोर पर आउट हुए। गिल सीधे बैट से डिफेंड करने के बजाय सिंगल ढूंढ रहे थे, जो उनकी पवेलियन जाने की वजह बना।
- ऋषभ पंत ने तो पहली ही गेंद आगे बढ़कर अपना ट्रेडमार्क शॉट खेला। हालांकि गेंद और बैट के बीच कनेक्शन नहीं हुआ। पंत ने इसके बाद कुछ देर को संभलकर बैटिंग की, मगर जैकब डफी जिन्होंने पिछले मैच की एक पारी में 200 से ज्यादा रन लुटाए उनके खिलाफ वह आक्रामक रूप अपनाने का मन बना चुके थे। इस जल्दबाजी में वह एक बार फिर आगे बढ़े और गेंद को हवा में मार बैठे। पंत 23 रन बनाकर आउट हुए।
- केएल राहुल का विकेट भारत के लिए सबसे बड़ा झटका था। अपने शानदार डिफेंस के दम पर उन्होंने 30 ओवर क्रीज पर बिताए थे, मगर जैकब डफी की एक ओवरपिच गेंद पर चौका मारने के प्रयास में वह भी पॉइंट की दिशा में डेवोन कॉन्वे को सीधा कैच थमा बैठे। राहुल ने 80 गेंदों पर 25 रन बनाए।
- दिन की आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर भी सीधी आती गेंद पर आउट हुए। सुंदर ने भी सीधे बैट से डिफेंड करने की बजाय अपने बैट का मुंह खोल दिया और स्लिप में 10 के निजी स्कोर पर आउट हो गए। सुंदर ने कुल 60 गेंदें खेली।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें