ऋषभ पंत ने छोड़ा LSG का साथ, कम पैसों में की घर वापसी; ऐसे हुई है हाई-प्रोफाइल ट्रेड
ऋषभ पंत ने आधिकारिक तौर पर LSG का साथ छोड़ दिया है। दिल्ली कैपिटल्स के साथ वे फिर से जुड़ गए हैं। हाई प्रोफाइल ट्रेड कैसे हुई है? इसके बारे में जान लीजिए। 27 करोड़ रुपये उनकी सैलरी इस सीजन थी, जो अगले सीजन में कम होगी।
IPL 2026 को खत्म हुए अभी कुछ ही सप्ताह गुजरे हैं, लेकिन इस बीच ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ दिया है। आधिकारिक तौर पर उन्होंने कम पैसों में घर वापसी कर ली है। एक हाई-प्रोफाइल ट्रेड आईपीएल 2027 से कई महीने पहले लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुई है। दिल्ली कैपिटल्स ने कुलदीप यादव को एलएसजी को सौंप दिया है, जबकि लखनऊ ने ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स के साथ ट्रेड कर दिया है।
लखनऊ सुपर जायंट्स के पूर्व कप्तान ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स यानी डीसी में वापसी के लिए तैयार हैं, जबकि कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी के लिए अगले सीजन में खेलेंगे। यह IPL के इतिहास की सबसे बड़े प्लेयर ट्रेड में से एक है। पंत उस फ्रेंचाइजी में लौट रहे हैं, जहां उन्होंने 2016 और 2024 के बीच नौ सीजन बिताए थे, जिसमें उन्होंने 111 मैच खेले – जो DC के लिए किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा मैच हैं। वे दिल्ली की टीम के कप्तान भी रहे थे।
लगभग एक दशक तक फ्रेंचाइजी के जाने-माने चेहरों में से एक, उन्होंने 2021 से 2024 तक चार सीजन में 43 मैचों में टीम की कप्तानी भी की। बता दें कि IPL 2025 प्लेयर ऑक्शन में, पंत को LSG ने रिकॉर्ड तोड़ 27 करोड़ रुपये में खरीदा था। यह IPL इतिहास की सबसे बड़ी बोली थी। यहां तक कि 2026 के लिए भी उन्हें इसी रकम में रिटेन किया गया है, लेकिन अब डीसी के साथ हुई ट्रेड के बाद उनकी सैलरी में भारी कटौती हुई है। पंत 15 करोड़ रुपये की कीमत पर डीसी में शामिल हुए हैं।
कुलदीप की फीस है बरकरार
वहीं, कुलदीप यादव ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ पांच सीजन बिताए हैं और वह बहुत सफल भी रहे, लेकिन कुछ समय से उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। अब वे एलएसजी में शामिल हुए हैं। 2022 में दिल्ली की फ्रेंचाइजी में आने के बाद से, बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर ने 65 मैचों में 72 विकेट लिए हैं और खुद को टूर्नामेंट में सबसे असरदार विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक के तौर पर स्थापित किया है। भारत के टॉप व्हाइट-बॉल गेंदबाजों में से एक, कुलदीप अपनी मौजूदा फीस 13.50 करोड़ रुपये में LSG में शामिल होंगे।
पंत ने छोड़ी कप्तानी या छीनी गई कप्तानी?
आपको बता दें, ऋषभ पंत पर एलएसजी के खराब प्रदर्शन की गाज गिरी थी। आधिकारिक तौर पर तो यह बताया गया था कि पंत ने कप्तानी छोड़ी है, लेकिन अंदरखाने बात यह थी कि पंत से कप्तानी छीनी गई थी। पंत को ही ज्यादा जिम्मेदार टीम के प्रदर्शन के लिए ठहराया गया था। मैनेजमेंट से भी उन्हें साथ नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने एलएसजी को छोड़ने का फैसला किया था और कुछ ही दिनों में ट्रेड भी कन्फर्म हो गई।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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