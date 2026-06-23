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ऋषभ पंत ने छोड़ा LSG का साथ, कम पैसों में की घर वापसी; ऐसे हुई है हाई-प्रोफाइल ट्रेड

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ऋषभ पंत ने आधिकारिक तौर पर LSG का साथ छोड़ दिया है। दिल्ली कैपिटल्स के साथ वे फिर से जुड़ गए हैं। हाई प्रोफाइल ट्रेड कैसे हुई है? इसके बारे में जान लीजिए। 27 करोड़ रुपये उनकी सैलरी इस सीजन थी, जो अगले सीजन में कम होगी।

ऋषभ पंत ने छोड़ा LSG का साथ, कम पैसों में की घर वापसी; ऐसे हुई है हाई-प्रोफाइल ट्रेड

IPL 2026 को खत्म हुए अभी कुछ ही सप्ताह गुजरे हैं, लेकिन इस बीच ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ दिया है। आधिकारिक तौर पर उन्होंने कम पैसों में घर वापसी कर ली है। एक हाई-प्रोफाइल ट्रेड आईपीएल 2027 से कई महीने पहले लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुई है। दिल्ली कैपिटल्स ने कुलदीप यादव को एलएसजी को सौंप दिया है, जबकि लखनऊ ने ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स के साथ ट्रेड कर दिया है।

लखनऊ सुपर जायंट्स के पूर्व कप्तान ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स यानी डीसी में वापसी के लिए तैयार हैं, जबकि कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी के लिए अगले सीजन में खेलेंगे। यह IPL के इतिहास की सबसे बड़े प्लेयर ट्रेड में से एक है। पंत उस फ्रेंचाइजी में लौट रहे हैं, जहां उन्होंने 2016 और 2024 के बीच नौ सीजन बिताए थे, जिसमें उन्होंने 111 मैच खेले – जो DC के लिए किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा मैच हैं। वे दिल्ली की टीम के कप्तान भी रहे थे।

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लगभग एक दशक तक फ्रेंचाइजी के जाने-माने चेहरों में से एक, उन्होंने 2021 से 2024 तक चार सीजन में 43 मैचों में टीम की कप्तानी भी की। बता दें कि IPL 2025 प्लेयर ऑक्शन में, पंत को LSG ने रिकॉर्ड तोड़ 27 करोड़ रुपये में खरीदा था। यह IPL इतिहास की सबसे बड़ी बोली थी। यहां तक कि 2026 के लिए भी उन्हें इसी रकम में रिटेन किया गया है, लेकिन अब डीसी के साथ हुई ट्रेड के बाद उनकी सैलरी में भारी कटौती हुई है। पंत 15 करोड़ रुपये की कीमत पर डीसी में शामिल हुए हैं।

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कुलदीप की फीस है बरकरार

वहीं, कुलदीप यादव ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ पांच सीजन बिताए हैं और वह बहुत सफल भी रहे, लेकिन कुछ समय से उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। अब वे एलएसजी में शामिल हुए हैं। 2022 में दिल्ली की फ्रेंचाइजी में आने के बाद से, बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर ने 65 मैचों में 72 विकेट लिए हैं और खुद को टूर्नामेंट में सबसे असरदार विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक के तौर पर स्थापित किया है। भारत के टॉप व्हाइट-बॉल गेंदबाजों में से एक, कुलदीप अपनी मौजूदा फीस 13.50 करोड़ रुपये में LSG में शामिल होंगे।

पंत ने छोड़ी कप्तानी या छीनी गई कप्तानी?

आपको बता दें, ऋषभ पंत पर एलएसजी के खराब प्रदर्शन की गाज गिरी थी। आधिकारिक तौर पर तो यह बताया गया था कि पंत ने कप्तानी छोड़ी है, लेकिन अंदरखाने बात यह थी कि पंत से कप्तानी छीनी गई थी। पंत को ही ज्यादा जिम्मेदार टीम के प्रदर्शन के लिए ठहराया गया था। मैनेजमेंट से भी उन्हें साथ नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने एलएसजी को छोड़ने का फैसला किया था और कुछ ही दिनों में ट्रेड भी कन्फर्म हो गई।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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