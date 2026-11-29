ऋषभ पंत अपनी पुअर डिसीजन मेकिंग की वजह से ODI और T-20 टीम का हिस्सा नहीं हैं, अश्विन ने क्यों कहा ऐसा?
क्राइस्टचर्च टेस्ट में गलत शॉट सिलेक्शन से एक बार फिर आउट होने के बाद ऋषभ पंत पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन का गुस्सा फूट पड़ा है। अश्विन ने सीधे शब्दों में कहा है कि ऋषभ पंत की निर्णिय लेने की क्षमता कमजोर है और प्रतिभाशाली होन के बाद भी उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है।
क्राइस्टचर्च में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत एक बार फिर अपना विकेट फेंकते हुए नजर आए। उन्होंने शनिवार को जैकब डफी की गेंद पर आगे निकलकर शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर ठीक से आई नहीं और वे कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। उनके इस गैर जिम्मेदाराना शॉट को लेकर कई क्रिकेट पंडितों की कड़ी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें रविचंद्रन अश्विन का नाम भी शामिल है।
अश्विन ने ऋषभ पंत के शॉट सिलेक्शन और उनकी डिसीजन मेंकिग को लेकर खेल पत्रकार विमल कुमार के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर लंबी चर्चा की। वे ऋषभ पंत के प्रदर्शन और शॉट सिलेक्शन से इतने खफा दिखे कि उन्होंने यह तक कह दिया कि अपनी पुअर डिसीजन मेकिंग की वजह से ही ऋषभ पंत भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं। पंत ने वेलिंगटन टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया था, लेकिन क्रास्टचर्च में जब भारतीय टीम को शुरुआती झटके लग रहे थे तब उन्होंने गेंदबाज पर आक्रामक रुख अख्तियार किया, लेकिन उनका यह फैसला बैकफायर कर गया। वे एक चौके और एक छक्के की मदद से 39 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए।
पुअर डिसीजन मेकिंग ने किया है काफी नुकसान
अश्विन ने विकेटकीपर बल्लेबाजों को सीधे शब्दों में संबोधित करते हुए कहा कि - "ऋषभ पंत आप अपनी प्रतिभा को खराब क्यों कर रहे हैं। क्यों आप अपने आपको विनिंग सिचुएशन में नहीं रखते हो, अगर ऋषभ पंत खेलेगा, उसको आउट करना इतना मुश्किल है। क्यों, टेम्प्रामेंट की वजह से। अगर आप ऋषभ पंत के फैन हो तो आपको बोलना चाहिए कि इस पुअर डिसीजन मेकिंग की वजह से वह वनडे और टी-20 क्रिकेट में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं। उनकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी नहीं है। वह चाहत भरी नहीं है। इच्छाशक्ति और चाहत की कमी नजर आती है।"
डिसीजन मेकिंग ने पंत को बार-बार असफल किया है
जब अश्विन से पूछा गया कि आप ऋषभ पंत को क्या सलाह देना चाहेंगे तब उन्होंने कहा कि "मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ऋषभ पंत को सलाह देना मेरा काम नहीं है। ये अभी कप्तान, कोच और ऋषभ पंत के बीच में जो होना है वो हो जाएगा। ये मेरी समस्या नहीं है। ये पहली बार नहीं है। ऋषभ पंत के इन अतरंगी शॉट्स और इनकी टाइमिंग पर मैं कई बार बोल चुका हूं। लोगों को लग रहा है कि मैं उसके पीछे पड़ा हूं। नहीं मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूं भाई। अगर आप फैन हो तो उनके लिए बेहतर चीज चोहोगे। अगर आप ऋषभ पंत के फैन हैं तो बैठकर सोचिए कि वनडे क्रिकेट और टी-20 क्रिकेट में इतना टैलेंटेड क्रिकेट प्लेयर कैसे टीम में नहीं है? वह बहुत ही उम्दा प्लेयर हैं। जो शॉट आप मागेंगे उसका पिटारा पंत के पास मिलेगा। डिसीजन मेकिंग ने उन्हें बार-बार लगातार असफल किया है।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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