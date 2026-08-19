देवदत्त पडिक्कल कर रहे थे गेंदबाजी, ऋषभ पंत ने ले लिए उनके मजे; बोले- कैरम बॉल डाल यार
देवदत्त पडिक्कल श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन गेंदबाजी करने आए। इस दौरान जब वे गेंदबाजी कर रहे थे तो ऋषभ पंत ने उनके मजे ले लिए और कहा कि कैरम बॉल डाल यार।
ऋषभ पंत स्टंप्स के पीछे खड़े हों या फिर स्टंप्स के आगे, उनकी ऋषभ पंती चलती ही रहती है। कई बार तो कमेंटेटर भी अपना माइक रखते हैं और सुनते हैं कि पंत क्या बोल रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया उस समय सामने आया, जब इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट मैच के चौथे दिन गेंदबाजी के लिए देवदत्त पडिक्कल आए, जो ज्यादा गेंदबाजी के लिए जाने नहीं जाते हैं। यही कारण है कि पंत ने भी उनके मजे लिए और उनसे एक ऐसी रिक्वेस्ट कर दी, जिसे शायद वे पूरा नहीं कर सकते थे।
दरअसल, श्रीलंका के खिलाफ गॉल में जारी पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन श्रीलंका की दूसरी पारी में दिन का आखिरी ओवर कराने के लिए कप्तान शुभमन गिल ने देवदत्त पडिक्कल को गेंद सौंप दी। इस दौरान जब वे गेंदबाजी कर रहे थे तो विकेट के पीछे खड़े ऋषभ पंत कहां चुप रहने वाले थे। जैसे ही पडिक्कल बॉलिंग के लिए तैयार हुए पंत को उनसे कैरम बॉल ट्राई करने के लिए कहते सुना गया। स्टंप माइक में रिकॉर्ड हुई आवाज के मुताबिक, पंत कह रहे थे, "देव, कैरम बॉल डाल यार, चलो।"
दिन का आखिरी ओवर पडिक्कल ने फेंका, जिसमें कोई विकेट तो नहीं गिरा, लेकिन 5 रन भारत ने जरूर दिए। गिल ने पडिक्कल को इसलिए आखिरी ओवर दिया था, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा होता है कि नए गेंदबाज को एकाएक गेंदबाजी दे देते हैं तो विकेट गिरने की संभावना भी रहती है। टीम इंडिया ने 372 रनों का टारगेट श्रीलंका के सामने इस मैच में रखा था और दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट श्रीलंका के गिरा दिए थे। 84 रन ही टीम दिन का खेल खत्म होने तक बना सकी थी।
बल्ले से शानदार रहा है पडिक्कल के लिए यह मैच
देवदत्त पडिक्कल के लिए यह मैच बल्ले से बहुत शानदार गुजरा है। साई सुदर्शन की अनुपस्थिति में उन्हें नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला। पहली पारी में 230 गेंदों में 15 चौके और एक छक्के की मदद से पडिक्कल ने 167 रनों की पारी खेली। वहीं, दूसरी पारी में इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 75 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 44 र बनाए। इस तरह वह इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड पाने के हकदार भी हो गए हैं। पडिक्कल पहले भी कुछ टेस्ट मैचों में नजर आए थे, लेकिन उतनी कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने नहीं की थी, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अभ्यास मैच में और फिर पहले टेस्ट मैच में शतक जड़कर नंबर 3 के लिए दावेदारी पेश कर दी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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