Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rishabh Pant Expresses Regret Following India 0 2 Defeat in South Africa Sorry we could not live up to expectations
इस बात से कोई इनकार नहीं...ऋषभ पंत ने फैंस से मांगी माफी, फिर किया ऐसा वादा

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने गुरुवार को टीम के निराशाजनक प्रदर्शन पर फैंस से माफी मांगी है। हालांकि उन्होंने फैंस से वादा किया है कि टीम फिर से कड़ी मेहनत करेगी और बेहतर वापसी करने की कोशिश करेगी।

Thu, 27 Nov 2025 06:04 PMHimanshu Singh Varta
भारत के विकेटकीपर ऋषभ पंत ने हाल ही में हुई टेस्ट सीरीज में नेशनल टीम के खराब प्रदर्शन के बाद गुरुवार को इंस्टाग्राम पर माफी मांगी और माना कि भारत ने पिछले दो हफ्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला और उन्होंने मजबूत वापसी का वादा किया। ऋषभ पंत के नेतृत्व में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 408 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टीम ने दोनों मुकाबले गंवाए।

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने लिखा, “इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमने पिछले दो हफ्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर, हम हमेशा सबसे ऊंचे लेवल पर परफॉर्म करना चाहते हैं और अरबों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। माफ करना, हम इस बार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके, लेकिन खेल आपको सीखना, ढलना और आगे बढ़ना सिखाता है - एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर भी।”

यह मैसेज भारत की दक्षिण अफ्रीका से घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-0 से हार के बाद आया है, इस नतीजे की फैंस और पुराने खिलाड़ियों ने कड़ी आलोचना की है। भारत को दो बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें टेस्ट इतिहास में रनों से उसकी सबसे बड़ी हार भी शामिल है। उन्होंने कहा, “भारत को रिप्रेजेंट करना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। हम जानते हैं कि यह टीम क्या कर सकती है, और हम कड़ी मेहनत करेंगे, फिर से इकट्ठा होंगे, फिर से फोकस करेंगे, और एक टीम और अकेले के तौर पर और मजबूत और बेहतर वापसी करने के लिए रीसेट करेंगे।”

ये भी पढ़ें:BCCI ने किया WPL 2026 के शेड्यूल का ऐलान, जानिए कब होगा पहला मैच

अभी तक की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर, दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में दूसरे और आखिरी टेस्ट में एशियन जायंट्स को 408 रनों से हराया, जहां पंत, शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में भारत के स्टैंड-इन कैप्टन थे, जो गर्दन में ऐंठन के कारण बाहर हो गए थे। गुवाहाटी में यह हार टेस्ट क्रिकेट में रनों के मामले में भारत की सबसे बड़ी हार थी। भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज पंत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान असर डालने में नाकाम रहे। पंत ने चार इनिंग्स में 12.25 के खराब औसत से सिर्फ 49 रन बनाए।

