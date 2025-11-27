इस बात से कोई इनकार नहीं...ऋषभ पंत ने फैंस से मांगी माफी, फिर किया ऐसा वादा

संक्षेप: भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने गुरुवार को टीम के निराशाजनक प्रदर्शन पर फैंस से माफी मांगी है। हालांकि उन्होंने फैंस से वादा किया है कि टीम फिर से कड़ी मेहनत करेगी और बेहतर वापसी करने की कोशिश करेगी।

भारत के विकेटकीपर ऋषभ पंत ने हाल ही में हुई टेस्ट सीरीज में नेशनल टीम के खराब प्रदर्शन के बाद गुरुवार को इंस्टाग्राम पर माफी मांगी और माना कि भारत ने पिछले दो हफ्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला और उन्होंने मजबूत वापसी का वादा किया। ऋषभ पंत के नेतृत्व में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 408 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टीम ने दोनों मुकाबले गंवाए।

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने लिखा, “इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमने पिछले दो हफ्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर, हम हमेशा सबसे ऊंचे लेवल पर परफॉर्म करना चाहते हैं और अरबों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। माफ करना, हम इस बार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके, लेकिन खेल आपको सीखना, ढलना और आगे बढ़ना सिखाता है - एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर भी।”

यह मैसेज भारत की दक्षिण अफ्रीका से घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-0 से हार के बाद आया है, इस नतीजे की फैंस और पुराने खिलाड़ियों ने कड़ी आलोचना की है। भारत को दो बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें टेस्ट इतिहास में रनों से उसकी सबसे बड़ी हार भी शामिल है। उन्होंने कहा, “भारत को रिप्रेजेंट करना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। हम जानते हैं कि यह टीम क्या कर सकती है, और हम कड़ी मेहनत करेंगे, फिर से इकट्ठा होंगे, फिर से फोकस करेंगे, और एक टीम और अकेले के तौर पर और मजबूत और बेहतर वापसी करने के लिए रीसेट करेंगे।”