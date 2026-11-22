Rishabh Pant IND vs NZ Test: ऋषभ पंत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में बेन स्टोक्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इस लिस्ट में रोहित शर्मा नंबर-3 पर हैं।

ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में शतक जड़ कई रिकॉर्ड्स बनाए। 128 रनों की अपनी इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के लगाए। इन 6 छक्कों के साथ वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियशिप के इतिहास में उन्होंने सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स की बराबरी की। दोनों ही बल्लेबाजों के नाम WTC में 88-88 छक्के हो गए हैं। पंत अब एक सिक्स लगाते ही इतिहास रच देंगे और WTC के सिक्सर किंग बन जाएंगे। स्टोक्स अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, वहीं लिस्ट में नंबर-3 पर मौजूद रोहित शर्मा भी रेड बॉल क्रिकेट में एक्टिव नहीं है। ऐसे में पंत से अब बादशाहत छीनना काफी मुश्किल होगा।

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज बेन स्टोक्स ने 64 मैचों की 117 पारियों में 88 छक्के लगाए थे। वहीं ऋषभ पंत ने 43 मैचों की 75 पारियों में ही उनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ऋषभ पंत इतिहास रचने से अब एक कदम दूर हैं। टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आज भी तीसरे पायदान पर है। हिटमैन को रिटायर हुए एक साल से भी ज्यादा हो गया है। रोहित ने WTC में 56 छक्के लगाए थे। वहीं मौजूदा भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी इस लिस्ट में मौजूदा हैं। दोनों ही भारतीय बल्लेबाज 50 रन के आंकड़े से ज्यादा दूर नहीं हैं। गिल के नाम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी तक 48 तो जायसवाल के नाम 45 सिक्स है।

प्लेयर्स सिक्स ऋषभ पंत 88 बेन स्टोक्स 88 रोहित शर्मा 56 शुभमन गिल 48 यशस्वी जायसवाल 45

चौथे दिन के अंत तक मजबूत स्थिति में भारत डेवोन कॉन्वे की फिफ्टी के दम पर न्यूजीलैंड दूसरी पारी में लड़ाई लड़ने में लगा है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबानों ने 2 विकेट के नुकसान पर 119 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। भारत के पास अभी भी 233 रनों की बढ़त है। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही थी। जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर पहले ओवर में कप्तान टॉम लैथम को डक पर आउट किया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली पारी के शतकवीर हेनरी निकल्स को आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। डेवोन कॉन्वे टी-ब्रेक के बाद अच्छे टच में दिखे और उन्होंने फिफ्टी लगाई। उनके साथ रचिन रवींद्र नाबाद हैं।

इससे पहले भारत ने केएल राहुल और ऋषभ पंत के शतकों के दम पर अपनी पहली पारी 720 रनों पर घोषित की थी। न्यूजीलैंड अपनी पहली पारी में 368 रन पर ऑलआउट हो गया था। भारत ने 720 रनों के साथ न्यूजीलैंड में महारिकॉर्ड बनाया। यह न्यूजीलैंड की सरजमीं पर एक पारी में बने सबसे ज्यादा रन है। इसी के साथ भारत बनाम न्यूजीलैंड 71 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दोनों टीमों द्वारा बनाया गया यह एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर है। पहले तीन दिन के खेल में भारतीय टीम ने इस मैच में अच्छी खासी पकड़ बना ली है।