ऋषभ पंत की ODI से भी छुट्टी, ईशान किशन की चमकेगी किस्मत; NZ वनडे सीरीज के लिए कब होगा टीम का ऐलान?

संक्षेप: न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई इस हफ्ते के अंत तक स्क्वॉड का ऐलान कर सकता है। ऋषभ पंत का पत्ता वनडे टीम से कट सकता है, उनकी जगह ईशान किशन को मौका मिल सकता है।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज 13 जनवरी से होने जा रहा है। इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने अभी तक स्क्वॉड का ऐलान नहीं किया है। मगर रिपोर्ट्स आ रही है कि ऋषभ पंत को वनडे टीम से ड्रॉप किया जा सकता है। पंत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्क्वॉड में चुना गया था, मगर उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। पंत को ड्रॉप कर चयनकर्ता विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन को स्क्वॉड में जगह देने का मन बना रहे हैं। किशन ने हाल ही में अपने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के दम पर टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाई है, वह न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैच की टी20 सीरीज का भी हिस्सा होंगे।

इंडिया टुडे के रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई इस हफ्ते के अंत तक India vs New Zealand ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर सकता है। पंत की जगह ईशान किशन को चुनने का फैसला टीम की दिशा में बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट 2025-26 सीजन के आखिरी घरेलू असाइनमेंट से पहले फॉर्म और बैलेंस पर विचार कर रहा है।

ईशान किशन के स्क्वॉड में आने से ना सिर्फ भारत को केएल राहुल का बैकअप विकेट कीपर मिलेगा, बल्कि ईशान किशन बैकअप ओपनर भी होंगे, जो मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करना जानता है।

ऋषभ पंत ने आखिरी बार भारत के लिए 7 अगस्त, 2024 को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच खेला था। हालांकि उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज के लिए भारत की टीम में शामिल किया गया था, लेकिन बाएं हाथ का यह बल्लेबाज किसी भी मैच में नहीं खेला। मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सेलेक्टर्स ने अब न्यूजीलैंड सीरीज के लिए पंत को टीम में न रखने का फैसला किया है।

पंत की गैरमौजूदगी में, दो साल से ज्यादा समय बाद वनडे टीम में वापसी के लिए ईशान किशन सबसे आगे माने जा रहे हैं। किशन ने आखिरी बार भारत के लिए 50 ओवर का मैच 11 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वनडे वर्ल्ड कप के दौरान अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था। तब से, इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने घरेलू सर्किट में शानदार प्रदर्शन करके टीम में अपनी जगह बनाने की दावेदारी मजबूत की है।